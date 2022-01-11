Миссия ОДКБ в Казахстане завершена, вывод сил начнется 13 января, — Токаев
Процесс вывода иностранных войск займет 10 дней. В дальнейшем в Казахстане планируют создать новые подразделения Нацгвардии и спецназа.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране завершилась, отметив, что вывод иностранных военных сил должен начаться 13 января. Об этом сообщает Zakon.kz.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", — сообщил Токаев, добавив также, что в общей сложности вывод войск займет порядка 10 дней.
Президент Казахстана считает нужным создать новые подразделения Нацгвардии и спецназа, по его словам, это объясняется необходимостью пересмотра принципов, по которым сейчас работает пограничная служба в стране.
На фоне вспыхнувших протестов казахский лидер 5 января запросил у стран ОДКБ срочную военную помощь "для преодоления террористической угрозы". В ответ на запрос премьер-министр Армении Никол Пашинян, председательствующий в Совете коллективной безопасности ОДКБ решил направить в страну силы ОДКБ.
Токаев заявил о развертывании в Казахстане более 2 тыс. военных и 250 единиц техники.
Среди мест дислокации иностранного военного контингента упоминались города Нур-Султан, Алматы и область.
Основной причиной протестов, охвативших Казахстан со 2 января, назывался роста цен на автомобильное топливо, но в дальнейшем протестующие стали выдвигать уже политические требования — отставку действующей власти. После столкновений граждан с сотрудниками силовых ведомств в Алматы правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел режим ЧС.
Ранее Фокус сообщал, что глава штаба казахской оппозиции рассказал о давлении со стороны СБУ и угрозах депортацией. Казахские оппозиционеры, которые живут в Киеве и представляют движение "Демократический выбор Казахстана", заявили об угрозах и преследовании со стороны украинских силовиков после начала протестных митингов на их родине.