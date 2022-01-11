Миссия ОДКБ в Казахстане завершена, вывод сил начнется 13 января, — Токаев

Процесс вывода иностранных войск займет 10 дней. В дальнейшем в Казахстане планируют создать новые подразделения Нацгвардии и спецназа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране завершилась, отметив, что вывод иностранных военных сил должен начаться 13 января. Об этом сообщает Zakon.kz.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", — сообщил Токаев, добавив также, что в общей сложности вывод войск займет порядка 10 дней.

Президент Казахстана считает нужным создать новые подразделения Нацгвардии и спецназа, по его словам, это объясняется необходимостью пересмотра принципов, по которым сейчас работает пограничная служба в стране.

На фоне вспыхнувших протестов казахский лидер 5 января запросил у стран ОДКБ срочную военную помощь "для преодоления террористической угрозы". В ответ на запрос премьер-министр Армении Никол Пашинян, председательствующий в Совете коллективной безопасности ОДКБ решил направить в страну силы ОДКБ.

Токаев заявил о развертывании в Казахстане более 2 тыс. военных и 250 единиц техники.

Среди мест дислокации иностранного военного контингента упоминались города Нур-Султан, Алматы и область.

Основной причиной протестов, охвативших Казахстан со 2 января, назывался роста цен на автомобильное топливо, но в дальнейшем протестующие стали выдвигать уже политические требования — отставку действующей власти. После столкновений граждан с сотрудниками силовых ведомств в Алматы правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел режим ЧС.

Ранее Фокус сообщал, что глава штаба казахской оппозиции рассказал о давлении со стороны СБУ и угрозах депортацией. Казахские оппозиционеры, которые живут в Киеве и представляют движение "Демократический выбор Казахстана", заявили об угрозах и преследовании со стороны украинских силовиков после начала протестных митингов на их родине.