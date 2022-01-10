Угрожали депортацией: глава штаба казахской оппозиции рассказал о нападках со стороны СБУ (видео)

Силовики, рассказал Заманбек Тлеулиев, пришли спустя несколько дней после начала протестов в Казахстане. При этом СБУшники угрожали депортацией, выставив при этом парня "как агрессивного и сумасшедшего человека".

Два казахских оппозиционера из движения "Демократический выбор Казахстана" которые проживают в Киеве, заявили о том, что они подвергались угрозам, преследованию и насилию со стороны СБУ после того, как в Казахстане начались протестные митинги. Об этом они рассказали во время онлайн-брифинга, который транслировался на Facebook.

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Оппозиционеры Заманбек Тлеулиев и Елдос Насипбеков рассказали, что на протяжении нескольких лет они занимались общественно политической деятельностью и призывали граждан Казахстана сменить режим Назарбаева мирным путем.

Что рассказал Тлеулиев?

По словам координатора штаба движения Тлеулиева, в течение четырех лет их движение призывало к мирным протестам против режима Нурсултана Назарбаева. И когда 2 января в стране начались первые волнения, координаторы движения призвали 4 января выйти на мирные митинги в Ахтау.

"Мы аргументировали тем, что все в руках Назарбаева, и что он с легкостью может поднять зарплаты в два раза по всей стране", — сказал Тлеулиев.

Однако уже 6 января, когда в Алматы, по его словам, начались массовые расстрелы, к оппозиционерам пришли сотрудники СБУ и при свидетелях начали угрожать депортацией.

"СБУ четко мне сказали, что ко мне пришли, потому что я координирую мирные митинги в Казахстане. Они четко сказали, что пришли меня депортировать. Они сказали это при свидетелях", — заявил Тлеулиев.

Он добавил, что силовики только в присутствии адвокатов разговаривали с ним вежливо, а до этого сотрудники СБУ якобы называли мужчину преступником и грозились его арестовать.

"И даже есть сообщение от соседей, что им меня хотели выставить как террориста, как агрессивного и сумасшедшего человека", — сказал оппозиционер.

Также Тлеулиев сказал, что вечером 6 января трое силовиков в гражданской одежде набросились на него и толкнули его в сторону дверей, от чего он ударился об двери и выбил себе зубы. После чего сотрудники СБУ пытались отобрать у него телефон.

Что рассказал Насипбеков?

Второй оппозиционер Насипбеков также сообщил, что силовики пытались манипулировать и оказывали психологическое давление.

"Я разговаривал с сотрудниками СБУ и они угрожали мне. Если не будем разговаривать наедине, то завтра приедет наряд и депортирует меня в Казахстан. Сотрудники СБУ еще сказали, что если бы хотели, то задержали бы меня в подъезде без свидетелей и депортировали бы меня немедленно в Казахстан", — рассказал он.

Мужчина добавил, что он подвергался запугиваниям со стороны силовиков и к нему применяли силу. По его словам, от него требовали прекратить свою оппозиционную деятельность на территории Казахстана.

"Сотрудники СБУ сказали, что я ничего не решаю и, если я хочу жить в безопасности и не стать жертвой депортации, я должен подписать соглашение о прекращении координации мирных митингов и озвучить это на видео, утверждая, что я попал в геополитическую игру, где я никакую роль не играю и могу стать жертвой", — сказал он, в заключении добавив, что бумагу он подписал, поскольку опасался за свою жизнь.

Напомним, что казахского оппозиционера Заманбека Тлеулиева был избит неизвестными лицами возле своего дома в Киеве. На видео он утверждал, что неизвестные представились сотрудниками СБУ.