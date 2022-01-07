Главу штаба казахской оппозиции в Киеве избили, неизвестные представились оперативниками СБУ (видео)
Координатору штаба движения "Демократический Выбор Казахстана" выбили зубы и угрожали депортировать в Казахстан. В СБУ уверяют, что с оппозиционером обращались вежливо.
Неизвестные избили координатора штаба оппозиционного движения "Демократический Выбор Казахстана" Заманбека Тлеулиева возле его дома в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал "Быстрый Фокус" со ссылкой на видеокомментарий Тлеулиева.
Казахского оппозиционера избили вечером 6 января. На видео он утверждает, что неизвестные представились сотрудниками СБУ.
Координатору штаба выбили зубы и грозились депортировать вместе с соратниками в Казахстан.
"Если нас сейчас передадут в Казахстан, там нас будут пытать", – предупредил Заманбек Тлеулиев. По словам гражданского активиста, он надеется получить в Украине статус беженца, как и его соратники.
Украинская правозащитница Людмила Козловская отметила, что в дома других представителей штаба движения в Киеве наведывались неизвестные под видом работников СБУ. По ее словам, связи с этими оппозиционерами сейчас нет.
Как инцидент с главой штаба казахской оппозиции объяснили в СБУ?
Служба безопасности Украины предпринимает оперативные меры по защите безопасности граждан Украины в связи с беспорядками в Казахстане, сообщил пресс-центр СБУ в комментарии "Украинской правде".
В спецслужбе подчеркнули значимость российского фактора и вероятных провокаций из России, которые могут дискредитировать Украину на международной арене.
"Именно в этих целях происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть, идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", – объяснили оперативники.
В СБУ отметили, что с Заманбеком Тлеулиевым правоохранители вели себя вежливо и корректно. Они не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана. Также на место общения вызвали полицейских, которые фиксировали происходящее.
"Все происходило без нарушений и в рамках украинского законодательства. На данный момент никто из граждан Казахстана не задержан", – сообщили в СБУ.
Некоторых оппозиционеров подозревают в нелегальном пребывании на территории Украины, по ним подготовлены материалы, которые передадут Государственной миграционной службе, заключили правоохранители.
Напомним, что в Казахстане 6 января ввели критический "красный" уровень террористической опасности по всей стране из-за революционных событий. В страну ввели "миротворческие силы ОДКБ" для помощи властям.
Сегодня, 7 января, стало известно о попытке захвата академии пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана в Алматы. В районе площади республики стреляли.
Отметим, что в Казахстане находятся граждане Украины. В посольство за помощью обратились 43 украинца, пассажиры отмененных рейсов из Алматы и Нур-Султана.