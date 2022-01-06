В МИД подсчитали, сколько украинцев застряли в Казахстане из-за беспорядков

В комментарии Фокусу спикер министерства сообщил, что ближайший рейс, которым пассажиры смогут вернуться в Украину, запланирован на 7 января.

В посольство Украины в Казахстане за помощью с обратились 43 украинских гражданина, все они являются пассажирами отмененных рейсов из Алматы и Нур-Султана. Об этом в комментарии Фокусу в четверг, 6 января, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина (…) Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", — заявил представитель украинского МИД.

По данным казахстанской стороны, на которые сослался Николенко, на пятницу, 7 января, запланировано возобновление работы международного аэропорта в Алматы. На данный момент украинское посольство находится в контакте с авиаперевозчиком, чтобы все 43 человека смогли покинуть Казахстан в ближайшее время.

Также спикер МИД подчеркнул, что информация о попадании украинцев в какие-либо чрезвычайные происшествия в Казахстане отсутствует. Николенко еще раз призвал граждан соблюдать рекомендации министерства, избегать мест массового скопления людей, особенно в больших городах Казахстана, не покидать жилье без необходимости, а также проявлять повышенную осторожность и бдительность.

МИД также советует гражданам, оказавшимся в Казахстане:

зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь;

в случае угрозы жизни или безопасности — обращаться в посольство по телефону +7 705 755 66 10 или по электронной почте [email protected]

Напомним, 5 января в ходе восстания в казахстанском городе Алматы противники власти захватили международній аэропорт, заблокировав его работу. В результате рейсы были отменены. Однако спустя несколько часов силовики вернули аэропорт под контроль казахстанских властей.

В комментарии Фокусу спикер МИД сообщил, что дипломаты помогли украинским гражданам, застрявшим в Казахстане, найти место для ночевки. Также Николенко со ссылкой на казахстанскую сторону заявил, что ближайший рейс из Нур-Султана планировался 6 января.

Также мы писали о том, что в Алматы на протяжении несколько часов продолжаются уличные бои между вооруженными участниками восстания и правительственными силами, есть погибшие и раненые. По радио звучит предупреждение об "антитеррористической операции" в городе, а вещание телеканалов прервано.