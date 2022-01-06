У МЗС підрахували, скільки українців застрягли в Казахстані через заворушення

У коментарі Фокусу речник міністерства повідомив, що найближчий рейс, яким пасажири зможуть повернутися в Україну, запланований на 7 січня.

До посольства України в Казахстані за допомогою звернулися 43 українські громадяни, усі вони є пасажирами скасованих рейсів з Алмати і Нур-Султана. Про це в коментарі Фокусу у четвер, 6 січня, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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"Наразі до посольства звернулися 43 громадяни (...) Загроз безпеки українців немає. Вони забезпечені тимчасовим житлом та їжею, дипломати підтримують з ними регулярний зв'язок", — заявив представник українського МЗС.

За даними казахстанської сторони, на які послався Ніколенко, на п'ятницю, 7 січня, заплановано поновлення роботи міжнародного аеропорту в Алмати. Наразі українське посольство перебуває в контакті з авіаперевізником, щоб усі 43 особи змогли залишити Казахстан найближчим часом.

Також спікер МЗС наголосив, що інформації про втягнення українців до будь-яких надзвичайних подій у Казахстані немає. Ніколенко ще раз закликав громадян дотримуватися рекомендацій міністерства, уникати місць масового скупчення людей, особливо у великих містах Казахстану, не залишати житло без необхідності, а також виявляти підвищену обережність та пильність.

МЗС також радить громадянам, які опинилися в Казахстані:

зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу;

у разі загрози життю чи безпеці — звертатися до посольства за телефоном +7 705 755 66 10 або електронною поштою [email protected]

Нагадаємо, 5 січня під час повстання в казахстанському місті Алмати противники влади захопили міжнародний аеропорт, заблокувавши його роботу. У результаті рейси було скасовано. Проте через кілька годин силовики повернули аеропорт під контроль казахстанської влади.

У коментарі Фокусу речник МЗС повідомив, що дипломати допомогли українським громадянам, які застрягли в Казахстані, знайти місце для ночівлі. Також Ніколенко з посиланням на казахстанську сторону заявив, що найближчий рейс з Нур-Султана планувався на 6 січня.

Також ми писали про те, що в Алмати протягом кількох годин тривають вуличні бої між збройними учасниками повстання та урядовими силами, є загиблі та поранені. По радіо звучить попередження про "антитерористичну операцію" в місті, а мовлення телеканалів перервано.