На вулицях Алмати йдуть бої між революціонерами та силовиками, є загиблі та поранені (відео)

Над містом стоїть дим, чути автоматні черги та вибухи гранат. Містян просять не підходити близько до вікон, мовлення телеканалів перервалося.

На площі Республіки в центрі казахстанського міста Алмати вже кілька годин тривають вуличні бої між збройними противниками влади й урядовими силами, є загиблі та поранені. Про це в четвер, 6 січня, повідомляє "Радіо Азаттик".

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За даними журналістів, о 18:43 за місцевим часом (14:43 за Києвом) із боку проспекту Назарбаєва підійшла бронетехніка силовиків і відкрила вогонь по людях, яких на площі на той момент було кілька сотень. Як стверджує кореспондент видання, загинула щонайменше одна людина — чоловік 18-20 років, який перебував поряд із ним, отримав вогнепальне поранення в легені та помер дорогою до лікарні.

Як можна дізнатися з кадрів із місця подій, поширених очевидцями, над містом стоїть дим, чути автоматні черги та вибухи.

Тим часом в Алмати по радіостанціях звучить сповіщення про "антитерористичну операцію", мешканцям міста рекомендують триматися подалі від вікон і сховатися в безпечному місці. Трансляція телеканалів Казахстану в Алмати перервалася.

Офіційні дані про загальну кількість загиблих і поранених у ході протистояння влада республіки поки що не поширювала. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ Казахстану повідомили, що під час "зачистки" міста від революціонерів було затримано 2 298 людей, загинуло 18 силовиків, постраждали 748 співробітників органів внутрішніх справ і військовослужбовців Нацгвардії.

Казахстанське видання "Vласть" із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що під час повстання в Алмати постраждали десять медиків. Під час вуличних боїв журналіст одного зі ЗМІ республіки отримав поранення в ногу.

Агентство ТАСС із посиланням на офіційного представника міського департаменту поліції Салтанат Азірбек повідомляє, що правоохоронцям вдалося відбити напад на управління поліції Алмалінського району Алмати.

Нагадаємо, сьогодні вранці казахські військові відкрили вогонь по революціонерах на площі Республіки в Алматі. Для цього було задіяно близько 300 бійців на БТР і вантажівках. Тим часом ОДКБ перекидає свої війська до Казахстану. У країну прибули перші загони ВДВ РФ для "стабілізації обстановки".