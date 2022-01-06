Революція у Казахстані: з'явилися кадри зачистки силовиками площі Республіки в Алмати (відео)

Майже 300 військових на вантажівках і БТР оточили площу, на якій були революціонери, і відкрили вогонь.

В Алмати відбувається "антитерористична операція". Силовики вбили десятки революціонерів, які брали участь в акціях. Про це повідомляє ТАРС.

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Вночі у найбільшому місті Казахстану пройшли сутички силовиків із революціонерами. Під час сутичок, за даними МВС, "десятки нападників були ліквідовані" під час спроби захоплення будівлі поліції. Вже вранці в центрі Алмати сотні військових оточили площу Республіки, де були революціонери. Повідомляється, що військові прибутки на БТР і вантажівках. Для цього було задіяно майже 300 військових.

Додамо, що в інформагенстві стверджують, що військовослужбовці стріляли в повітря, але за кадрами, які опублікували пізніше, видно, що це не так.

Унаслідок цього військові відкрили вогонь по учасниках протестів. Після цього оточення зняли.

МОЗ Казахстану повідомляє про понад 1 000 постраждалих під час протестів. 400 людей госпіталізували, а 62 перебувають у реанімації.

Нагадаємо, за зверненням президента Казахстану, ОДКБ відправляє свої сили в країну. До них увійдуть військові з РФ, Білорусі, Киргизії та Вірменії. Касим-Жомарт Токаєв після екстреного засідання Ради безпеки закликав країни ОДКБ допомогти з придушенням революції.

Раніше повідомлялося, що в Алмати підпалили філію держтелеканалу "Казахстан", а мародери вкрали апаратуру та розкрили сейфи.