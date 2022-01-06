Революція в Казахстані: Пашинян вирішив спрямувати в країну сили ОДКБ

Рішення, стверджує політик, було ухвалено після звернення президента Токаєва. А ситуація власне в Казахстані пов'язана, зокрема із "втручанням ззовні".

Прем'єр-міністр Вірменії і голова Ради колективної безпеки ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) Нікол Пашинян вирішив спрямувати миротворців у Казахстан після революції, що там спалахнула. Про це він написав у себе у Facebook.

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За його словами, відповідне рішення було ухвалено після звернення президента Республіки Казахстан Касима-Жомарта Токаєва і з огляду на "загрози національної безпеки та суверенітету Республіки Казахстан, спричинені, зокрема, втручанням ззовні".

Тому, стверджує Пашинян, відповідно до статті 4 "Договору про колективну безпеку", в країну будуть введені миротворці. Робиться це на обмежений період часу, щоб стабілізувати та нормалізувати ситуацію в країні.

У той же час голова комітету Держдуми РФ Леонід Калашников уточнив, що миротворці ОДКБ у Казахстані гарантуватимуть безпеку об'єктів інфраструктури і будуть в країні "стільки, скільки президент Казахстану визнає за потрібне".

Що це за ОДКБ?

ОДКБ — Організація Договору про колективну безпеку. Документ був підписаний у 1992 році представниками шести країн — колишніми членами СРСР. Державами ОДКБ станом на сьогодні є Вірменія, Білорусь, РФ, Казахстан, Киргизія іТаджикистан. Головне завдання організації — захист "територіально-економічного простору країн" від зовнішньополітичних агресорів і природних катастроф.

Нагадаємо, президент Казахстану після екстреного засідання Ради безпеки закликав країни ОДКБ допомогти з придушенням революції. Касим-Жомарт Токаєв назвав бунтівників "терористами", закликавши союзників до вживання термінових заходів.

Також Фокус писав, що бунтівники захопили аеропорт в Алмати, через що там довелося скасувати всі рейси. Звідти за кілька годин до приходу людей вилетів приватний літак, який належав зятю Нурсултана Назарбаєва. Самі протестувальники заявляли, що вимагають арешту Назарбаєва.