"Стали жертвами терористів": Токаєв запросив військову допомогу ОДКБ для розгону революції

Країни військового блоку, як стверджує низка ЗМІ, відреагували на заяву президента і розпорядилися готувати миротворців із РФ та Білорусі для відправлення до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав країни ОДКБ допомогти із придушенням революції. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті глави держави.

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У ході екстреного засідання Ради безпеки Казахстану, яке проходило увечері 5 січня, Касим-Жомарт Токаєв назвав бунтівників "терористами" та заявив про необхідність вживання термінових заходів.

Президент повідомив, що очолить контртерористичний штаб для придушення масових акцій протесту та попередив, що під Алматою почалися бої між мітингувальниками та підрозділами регулярної армії.

"Вони бешкетують нині в Алмати та інших містах. Захоплюють будівлі інфраструктури, і найголовніше, захоплюють приміщення, де є стрілецька зброя. Ведуть бої з курсантами училищ. Наразі триває бій під Алмати з повітряно-десантними підрозділами Міноборони", — наголосив Токаєв у ході засідання.

За словами президента, заколотники напередодні масових протестів проходили підготовку за кордоном, а сутички з поліцейськими та захоплення адмінбудівель владі необхідно розглядати як "акт агресії" проти Казахстану. У зв'язку з цим Касим-Жомарт Токаєв звернувся до лідерів країн ОДКБ із проханням втрутитися в ситуацію та врегулювати ситуацію всередині країни.

"Звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану в подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це вже не загроза – це підрив цілісності держави, і найголовніше – це напад на наших громадян, які просять мене як главу держави терміново надати їм допомогу …Звернення до партнерів з ОДКБ вважаю абсолютно доречним, своєчасним. Вважаю, що народ Казахстану підтримає це рішення. Разом ми, звісно, переможемо.Терористичні банди, як я вже сказав, захоплюють великі інфраструктурні об'єкти. Зокрема, в Алмати захоплено аеропорт, близько п'яти літаків, включаючи іноземні. Алмати зазнало нападу, руйнування, вандалізму. Жителі Алмати стали жертвами нападу терористів, бандитів", — продовжив глава держави і запевнив, що зробить все для захисту мирного населення країни.

[ + – ] Токаєв запросив військову допомогу країн ОДКБ для розгону протестів у Казахстані

Зазначимо, що видання Klymenko Time і Сегодня, посилаючись на свої джерела, повідомили, що країни ОДКБ відреагували на звернення Касима-Жомарта Токаєва і розпорядилися готувати миротворців з РФ та Білорусі для відправлення до Казахстану. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

Крім цього, видання Сегодня інформує, що глава Росії Володимир Путін дав доручення готувати силовиків для придушення революції на вулицях Казахстану. Відповідальним за операції, за даними журналістів, призначено голову Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів переговори з Касимом-Жомартом Токаєвим та розпочав консультації з лідерами країн-членів ОДКБ через ситуацію в Казахстані.

Про можливе введення військ ОДКБ у бунтівний Казахстан раніше говорив нардеп Євген Шевченко, який прилетів до Нурсултана на фоні масштабних протестів. Парламентарій побажав мітингувальникам миру та добробуту, а також попередив про розкол країни через надмірне насильство.

Звернення Касима-Жомарта Токаєва до країн ОДКБ з'явилося після того, як заколотники захопили міжнародний аеропорт Алмати.