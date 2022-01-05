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Світ Революція в Казахстані

Протестувальники захопили міжнародний аеропорт Алмати, всі рейси скасовані (фото, відео)

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Алмата аеропорт
Мітингувальники захопили міжнародний аеропорт Алмати

Військовослужбовці, які охороняли територію "повітряної гавані", не брали участь в евакуації персоналу та пасажирів. Бійці залишили територію аеропорту до захоплення.

Міжнародний аеропорт Алмати був захоплений під час масштабних протестів у Казахстані. Про це повідомляє видання Orda.Kz, посилаючись на очевидців.

Інформацію про захоплення аеропорту та скасування всіх рейсів повідомили в службі безпеки. Блогер Алішер Єлікбаєв висвітлював масові протести в Казахстан і жив у готелі, розташованому біля "повітряної гавані". Чоловік мав вилетіти з Алмати в ніч проти 6 січня.

"Весь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла в ручному режимі. Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: "Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде", — розповів Алішер Єлікбаєв у спілкуванні із журналістами видання Orda.

Міжнародний аеропорт Алмати захопили

Пресслужба аеропорту Алмати підтвердила інформацію про захоплення та повідомила, що в будівлі перебувають майже 45 загарбників. Персонал і пасажири оперативно було евакуйовано з території "повітряної гавані". Військовослужбовці також покинули територію аеропорту.

"Військові покинули аеропорт, але ми не знаємо коли вони пішли. Їх зараз там немає. Співробітники аеропорту самотужки евакуювали пасажирів", — наголосили у пресслужбі.

Після підтвердження інформації про захоплення офіційний сайт міжнародного аеропорту Алмати припинив працювати.

Аеропорт Алмати
Сайт аеропорту Алмати припинив працювати після інформації про захоплення

Зазначимо, що аеропорт Актау також припинив роботу після того, як спалахнули масштабні протести в Казахстані.

Нагадаємо, що масові протести в Казахстані, які розпочалися 2 січня, переросли в сутички з поліцейськими. У кількох містах повстанці захопили низку адміністративних будівель.

5 січня ЗМІ повідомили, що перший президент Нурсултан Назарбаєв після того, як його відправили у відставку з посади голови Ради безпеки, планує покинути територію Казахстану. Приватний літак, що належить зятю політика, вдень 5 січня вилетів і до аеропорту Алмати.