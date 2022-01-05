Протестувальники захопили міжнародний аеропорт Алмати, всі рейси скасовані (фото, відео)

Військовослужбовці, які охороняли територію "повітряної гавані", не брали участь в евакуації персоналу та пасажирів. Бійці залишили територію аеропорту до захоплення.

Міжнародний аеропорт Алмати був захоплений під час масштабних протестів у Казахстані. Про це повідомляє видання Orda.Kz, посилаючись на очевидців.

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Інформацію про захоплення аеропорту та скасування всіх рейсів повідомили в службі безпеки. Блогер Алішер Єлікбаєв висвітлював масові протести в Казахстан і жив у готелі, розташованому біля "повітряної гавані". Чоловік мав вилетіти з Алмати в ніч проти 6 січня.

"Весь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація йшла в ручному режимі. Зараз у службі безпеки аеропорту нам сказали: "Вибачте, аеропорт захоплено. Рейсів сьогодні не буде", — розповів Алішер Єлікбаєв у спілкуванні із журналістами видання Orda.

[ + – ] Міжнародний аеропорт Алмати захопили

Пресслужба аеропорту Алмати підтвердила інформацію про захоплення та повідомила, що в будівлі перебувають майже 45 загарбників. Персонал і пасажири оперативно було евакуйовано з території "повітряної гавані". Військовослужбовці також покинули територію аеропорту.

"Військові покинули аеропорт, але ми не знаємо коли вони пішли. Їх зараз там немає. Співробітники аеропорту самотужки евакуювали пасажирів", — наголосили у пресслужбі.

Після підтвердження інформації про захоплення офіційний сайт міжнародного аеропорту Алмати припинив працювати.

[ + – ] Сайт аеропорту Алмати припинив працювати після інформації про захоплення

Зазначимо, що аеропорт Актау також припинив роботу після того, як спалахнули масштабні протести в Казахстані.

Нагадаємо, що масові протести в Казахстані, які розпочалися 2 січня, переросли в сутички з поліцейськими. У кількох містах повстанці захопили низку адміністративних будівель.

5 січня ЗМІ повідомили, що перший президент Нурсултан Назарбаєв після того, як його відправили у відставку з посади голови Ради безпеки, планує покинути територію Казахстану. Приватний літак, що належить зятю політика, вдень 5 січня вилетів і до аеропорту Алмати.