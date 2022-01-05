Мета – посадити Назарбаєва. Опозиціонер Аблязов розповів про плани революціонерів у Казахстані

Політик також вважає, що заява про відставку Назарбаєва з посади голови Ради безпеки країни є "маніпуляцією" та "брехнею".

Колишній глава казахстанського Міністерства енергетики (1998-1999 рр.), опозиціонер Мухтар Аблязов повідомив, що мета учасників повстання полягає в тому, щоб ув'язнити колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у середу, 5 січня.

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За словами Аблязова, мета повстання в Казахстані — "повне повалення режиму Нурсултана Назарбаєва".

"Усі процеси, які ви бачите зараз у країні, люди, які виходять — єдиний вигук: "Геть Нурсултана Назарбаєва. Геть його режим". І те, що він пішов нібито у відставку з посади голови Ради безпеки — це брехня. Він маніпулює. Його пам'ятники зараз, за його життя, які були збудовані за його життя, зносяться. Ми постараємося за життя посадити його у в'язницю", — сказав Аблязов.

Мухтар Аблязов — казахстанський підприємець, колишній міністр енергетики, індустрії та торгівлі Казахстану, відеоблогер. Політик є лідером опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану". У 1999 році казахські правоохоронці висунули йому звинувачення в розкраданні, перевищенні повноважень і створенні злочинного угруповання. У 2002 році опозиціонер був засуджений до 6 років в'язниці. Під тиском міжнародного співтовариства був звільнений уже в 2003 році. Проживає разом із сім'єю у Франції, отримавши там політичний притулок.

Наразі в Києві функціонує головний офіс штабу казахської опозиції. Аблязов також координує протести у своїх соцмережах.

[ + – ] Допис Мухтара Аблязова у Facebook

Нагадаємо, Назарбаєв правив Казахстаном протягом 29 років, із 1990 до 2019 року. Після того, як політик оголосив, що йде у відставку, він став головою Ради безпеки країни. При цьому перед переходом на посаду Назарбаєв наділив цей орган влади особливими повноваженнями. Лише після погодження з Радбезом Казахстану можуть відбуватися призначення керівників і безпосереднього підлеглих / підзвітних президентові до: Адміністрації президента, Генпрокуратури, Комітету національної безпеки, Агентства у справах держслужби, Агентства протидії корупції, Національного банку, Республіканської гвардії та інших відомств. Також президент Казахстану зобов'язаний узгоджувати з керівником органу призначення глав областей і міст республіканського значення.

Також після відставки Назарбаєва столицю країни Астану перейменували на Нур-Султан. Зазначимо, що призначення керівника цього міста також необхідно узгоджувати з головою Ради безпеки.

Крім цього, Фокус писав, що 5 січня президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв оголосив про відставку Назарбаєва з посади голови Ради безпеки. Глава держави додав, що тепер керуватиме відомством він.

Водночас ЗМІ повідомили про намір Назарбаєва покинути країну.

Тим часом, 5 січня з'явилося повідомлення про загибель учасника повстання. За даними журналістів, поліцейські відкрили вогонь по революціонерах у місті Атирау.