Цель — посадить Назарбаева. Оппозиционер Аблязов рассказал о планах революционеров в Казахстане

Политик также считает, что заявление об отставке Назарбаева с поста главы Совбеза страны является "манипуляцией" и "враньем".

Бывший глава казахстанского Министерства энергетики (1998-1999 гг.), оппозиционер Мухтар Аблязов сообщил, что цель участников восстания состоит в том, чтобы посадить в тюрьму бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 5 января.

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По словам Аблязова, цель восстания в Казахстане — "полное свержение режима Нурсултана Назарбаева".

"Все процессы, которые вы видите сейчас в стране, люди, которые выходят — единый возглас: "Долой Нурсултана Назарбаева. Долой его режим". И то, что он ушел якобы в отставку с поста председателя Совета безопасности — это вранье. Он манипулирует. Его памятники сейчас, при его жизни, которые были построены при его жизни, сносятся. Мы постараемся при его жизни посадить его в тюрьму", — сказал Аблязов.

Мухтар Аблязов — казахстанский предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, видеоблогер. Политик является лидером оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана". В 1999 году казахские правоохранители предъявили ему обвинение в хищении, превышении полномочий и создании преступной группировки. В 2002 году оппозиционер был приговорен к 6 годам тюрьмы. Под давлением международного сообщества был освобожден уже в 2003 году. Проживает вместе с семьей во Франции, получив там политическое убежище.

На данный момент в Киеве функционирует главный офис штаба казахской оппозиции. Аблязов также координирует протесты в своих соцсетях.

[ + – ] Пост Мухтара Аблязова в Facebook

Напомним, Назарбаев правил Казахстаном на протяжении 29 лет, с 1990 по 2019 год. После того, как политик объявил, что уходит в отставку, он стал председателем Совета безопасности страны. При этом перед переходом на эту должность Назарбаев наделил этот орган власти особыми полномочиями. Только после согласования с Совбезом Казахстана могут происходить назначения руководителей и непосредственного подчиненных/подотчетных президенту в: Администрации президента, Генпрокуратуре, Комитете национальной безопасности, Агентстве по делам госслужбы, Агентстве по противодействию коррупции, Национальном банке, Республиканской гвардии и других ведомствах. Также президент Казахстана обязан согласовывать с руководителем органа назначение глав областей и городов республиканского значения.

Также после отставки Назарбаева столицу страны Астану переименовали в Нур-Султан. Отметим, что назначение руководителя этого города также необходимо согласовывать с главой Совбеза.

Помимо этого Фокус писал, что 5 января президент Казахстана Касым-Жомар Токаев объявил об отставке Назарбаева с поста председателя Совета безопасности. Глава государства добавил, что теперь руководить ведомством будет он.

Вместе с тем СМИ сообщили о намерении Назарбаева покинуть страну.

Тем временем 5 января появилось сообщение о гибели участника восстания. По данным журналистов, полицейские открыли огонь по революционерам в городе Атырау.