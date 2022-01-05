В Казахстане полиция застрелила участника восстания — СМИ

Революционер получил пулю в голову, еще один человек ранен.

В казахстанском городе Атырау полиция застрелила участника восстания против властей. Еще один человек получил серьезные ранения. Об этом сообщает издание The Insinder со ссылкой на корреспондентку "Радио Азаттык" Санию Тойкен.

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По словам журналистки, в Атырау около 3 тысяч человек требуют встречи с акимом Атырауской области. Полиция открыла по ним огонь, в результате чего один человек скончался от выстрела в голову.

Издание отмечает, что точное число пострадавших и погибших на данный момент подсчитать невозможно, так как официальной информации по этому поводу власти не предоставляют, а интернет и мобильная связь в Казахстане не работают.

Помимо этого в сети было опубликовано видео перестрелки между революционерами и сотрудниками силовых ведомства в Алматы. Судя по видео один из правоохранителей был ранен и упал на землю. Его состояние на данный момент неизвестно.

[ + – ] Видео перестрелки в Алматы

Также корреспондент издания Orda.kz сообщил, что в Алматы, в районе улицы Сейфуллина-Макатаева, на земле лежит тело мужчины, накрытое одеялом.

"Возможно он мертв. Рядом было несколько людей в гражданском", — говорится в публикации.

[ + – ] Пост Orda.kz

Напомним, на улицах Казахстана 2 января начались протесты из-за подорожания газа. С первого дня демонстрации переросли в стычки с полицейскими и массовые задержания. После этого власти объявили о снижении стоимости газа в одном регионе страны, однако митинги распространились почти на все крупные города страны. Противники власти выдвинули новые требования, вплоть до отставки правительства и президента Касыма-Жомарта Токаева.

Утром 5 января Токаев объявил об отставке правительства Казахстана. В этот же день начались стычки с силовиками, участники восстания стали захватывать административные здания. Власти для подавления массовых протестов полностью отключили интернет на территории Казахстана.