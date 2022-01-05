В Казахстане полностью отключили интернет

Власти блокируют подключение к мобильным сетям, а также работу мессенджера Telegram и VPN-сервисов. Отключение сети эксперты описали как "общенациональное".

В Казахстане на фоне массовых протестов против руководства страны и беспорядков по всей стране отключили интернет. Об этом в среду, 5 января, сообщает Twitter-аккаунт организации NetBlocks, которая отслеживает работу сети по всему миру.

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По данным представителей организации, с вечера вторника, 4 января, в Казахстане произошел "значительный сбой в работе интернет-услуг", который уже на следующий день превратился в "общенациональное отключение связи".

[ + – ] В Казахстане отключили интернет

Около 05:00 5 января проект GlobalCheck сообщил, что власти Казахстана начали блокировать в стране веб-версию мессенджера Telegram и попытались полностью заблокировать сервис. Также эксперты отметили борьбу с VPN-подключениями на территории всего государства. В частности, речь тогда шла о протоколе сервиса OpenVPN.

Уже ближе к 16:00 команда проекта сообщила о проблемах с подключением к мобильным сетям.

"Такую картину видит каждый, кто делает поиск сети в Алма-Ате. Радио-интерфейсы операторов не принимают подключения клиентов", — говорится в сообщении.

[ + – ] В Казахстане отключили интернет

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января в нескольких городах после повышения цен на газ. После заявления властей о снижении стоимости демонстрации не прекратились. Противники руководства страны отказались до отставки правительства страны, снижения цен на продукты и уменьшения уровня безработицы. 4 января недовольные граждане вышли на улицы более десятка городов страны. Они строили палаточные городки и вступали в активные противостояния с правоохранителями.

Уже 5 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил об отставке правительства Казахстана. Однако протесты продолжились и перерастали в беспорядки. В частности, демонстранты захватили и подожгли здание резиденции главы государства в Алматы, а также брали под свой контроль спецтехнику. В свою очередь Токаев объявил, что с сегодняшнего дня силовики будут максимально жестко действовать в отношении участников беспорядков.