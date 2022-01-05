У Казахстані поліція застрелила учасника повстання — ЗМІ

Революціонер отримав кулю в голову, ще одну людину поранено.

У казахстанському місті Атирау поліція застрелила учасника повстання проти влади. Ще одна людина отримала серйозні поранення. Про це повідомляє видання The Insinder із посиланням на кореспондентку "Радіо Азаттик" Санію Тойкен.

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За словами журналістки, в Атирау майже 3 тисячі людей вимагають зустрічі з акімом Атирауської області. Поліція відкрила по них вогонь, унаслідок чого одна людина померла від пострілу в голову.

Видання зазначає, що точну кількість постраждалих і загиблих наразі підрахувати неможливо, оскільки офіційної інформації з цього приводу влада не надає, а інтернет і мобільний зв'язок у Казахстані не працюють.

Крім цього в мережі було опубліковано відео перестрілки між революціонерами та співробітниками силових відомств в Алмати. Судячи з відео, один із правоохоронців був поранений і впав на землю. Його стан наразі невідомий.

[ + – ] Відео перестрілки в Алмати

Також кореспондент видання Orda.kz повідомив, що в Алмати, в районі вулиці Сейфулліна-Макатаєва, на землі лежить тіло чоловіка, накрите ковдрою.

"Можливо він мертвий. Поруч було кілька людей у цивільному", — йдеться у публікації.

[ + – ] Допис Orda.kz

Нагадаємо, на вулицях Казахстану 2 січня розпочалися протести через подорожчання газу. З першого дня демонстрації переросли у сутички з поліцейськими та масові затримання. Після цього влада оголосила про зниження вартості газу в одному регіоні країни, проте мітинги поширилися майже на всі великі міста країни. Противники влади висунули нові вимоги, аж до відставки уряду та президента Касима-Жомарта Токаєва.

Уранці 5 січня Токаєв оголосив про відставку уряду Казахстану. Цього ж дня розпочалися сутички із силовиками, учасники повстання почали захоплювати адміністративні будівлі. Влада для придушення масових протестів повністю відключила інтернет на території Казахстану.