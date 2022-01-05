У Казахстані поліція застрелила учасника повстання — ЗМІ
Революціонер отримав кулю в голову, ще одну людину поранено.
У казахстанському місті Атирау поліція застрелила учасника повстання проти влади. Ще одна людина отримала серйозні поранення. Про це повідомляє видання The Insinder із посиланням на кореспондентку "Радіо Азаттик" Санію Тойкен.
За словами журналістки, в Атирау майже 3 тисячі людей вимагають зустрічі з акімом Атирауської області. Поліція відкрила по них вогонь, унаслідок чого одна людина померла від пострілу в голову.
Видання зазначає, що точну кількість постраждалих і загиблих наразі підрахувати неможливо, оскільки офіційної інформації з цього приводу влада не надає, а інтернет і мобільний зв'язок у Казахстані не працюють.
Крім цього в мережі було опубліковано відео перестрілки між революціонерами та співробітниками силових відомств в Алмати. Судячи з відео, один із правоохоронців був поранений і впав на землю. Його стан наразі невідомий.
Також кореспондент видання Orda.kz повідомив, що в Алмати, в районі вулиці Сейфулліна-Макатаєва, на землі лежить тіло чоловіка, накрите ковдрою.
"Можливо він мертвий. Поруч було кілька людей у цивільному", — йдеться у публікації.
Нагадаємо, на вулицях Казахстану 2 січня розпочалися протести через подорожчання газу. З першого дня демонстрації переросли у сутички з поліцейськими та масові затримання. Після цього влада оголосила про зниження вартості газу в одному регіоні країни, проте мітинги поширилися майже на всі великі міста країни. Противники влади висунули нові вимоги, аж до відставки уряду та президента Касима-Жомарта Токаєва.
Уранці 5 січня Токаєв оголосив про відставку уряду Казахстану. Цього ж дня розпочалися сутички із силовиками, учасники повстання почали захоплювати адміністративні будівлі. Влада для придушення масових протестів повністю відключила інтернет на території Казахстану.