"Подготовились заранее": координаторы протестов в Казахстане рассказали о целях восстания

В главном штабе оппозиции в Киеве заявили Фокусу, что протестующие готовятся брать под контроль правительственные здания и ждут перехода на свою сторону полиции и армии.

Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов призвал протестующих координировать действия по смене режима экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом он написал у себя в Facebook.

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"Собираемся возле акиматов. Если мы соберем десятки, сотни тысяч людей, полиция перейдет на сторону народа", – отметил он.

Примечательно, что в обращении он указал украинские номера телефонов. Фокус дозвонился по ним до координатора штаба оппозиции Казахстана Залманбека Тлеулиева и узнал, чего на самом деле хотят протестующие.

"Наш головной центр, штаб находится в Киеве. Но есть штабы в и других странах. Наш лидер Аблязов во Франции, есть люди в США и Бельгии. В этом плане мы заранее все подготовили", – рассказал он.

Как отметил оппозиционер, в Казахстане к акиматам (мериями) вышли десятки тысяч людей. В городах Атырау, Актобе и Актау акиматы уже перешли под контроль протестующих.

"Мы готовимся брать правительственные здания и ждем, чтобы везде вышли люди. В Нур-Султане и Алмате проходят митинги. Ожидаем, когда сотни тысяч людей соберутся и будем брать правительство. Властей на местах нет, они сбегают. Военные и полиция переходит на сторону народа", – описал он происходящее.

[ + – ] По словам координаторов оппозиции, люди выходят с мирными намерениями

В ответ на вопрос, кто устраивал поджог мэрии и резиденции Назарбаева в Алматы, Тлеулиев ответил, что власти устраивают подобные провокации с целью "выставить мирных протестующих мародерами".

"Люди выходят с мирными намерениями и ничего не рушат. Столкновения есть, люди защищаются. В мэрии Алматы взрывали шумовые гранаты", – заявил Тлеулиев.

Отcтавку правительства президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева он назвал имитацией.

"Токаев ничего не решает. Все решает Назарбаев. Митинги начались с цен на газ и сразу переросли в политическое русло. Все кричат "Шал,кет" (дед, уходи), требуют отставки Назарбаева. Местные лидеры на местах выходят с нами на связь и не собираются сдаваться", – заключил координатор штаба.

Российский след

Оппозиционер упомянул высказывание первого замглавы комитета по международным делам Совета федерации РФ Владимира Джабарова, который заявил, что при необходимости Россия предоставит Казахстану любую помощь.

По словам Тлеулиева, если президент РФ Владимир Путин направит российских военных в Казахстан для помощи режиму, он столкнется с большими проблемами.

Фокус ранее подробно разбирал происходящее в Казахстане, где 5 января демонстранты начали захватывать админздания.

Напомним, что протесты в Казахстане начались 2 января в нескольких городах из-за увеличения цен на газ с 60 тенге (3,76 гривны) до 120 тенге (7,53 гривны) за литр. Власти объяснили повышение цен на газ законами рынка, но все же вынуждены были снизить их.

Протестующие требовали побороть коррупцию и кумовство, начать строительство фабрик и заводов, чтобы уменьшить уровень безработицы.

Ситуация обострилась с 4 января, когда недовольные вышли на улицы 14 городов страны. Протестующие требовали отставки чиновников и строили палаточные городки, силовики задерживали людей.