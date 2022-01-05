"Підготувалися заздалегідь": координатори протестів у Казахстані розповіли про цілі повстання

У головному штабі опозиції в Києві заявили Фокусу, що протестувальники готуються брати під контроль урядові будівлі та чекають переходу на свій бік поліції та армії.

Казахський опозиціонер Мухтар Аблязов закликав протестувальників координувати дії щодо зміни режиму експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Про це він написав у себе у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Збираємось біля акіматів. Якщо ми зберемо десятки, сотні тисяч людей, поліція перейде на бік народу", — зазначив він.

Варто зазначити, що у зверненні він зазначив українські номери телефонів. Фокус додзвонився до координатора штабу опозиції Казахстану Залманбека Тлеулієва і дізнався, чого насправді хочуть протестувальники.

"Наш головний центр, штаб знаходиться в Києві. Але є штаби в інших країнах. Наш лідер Аблязов у Франції, є люди в США та Бельгії. У цьому плані ми заздалегідь все підготували", — розповів він.

Як зазначив опозиціонер, у Казахстані до акіматів (мерій) вийшли десятки тисяч людей. У містах Атирау, Актобе й Актау акімати вже перейшли під контроль протестувальників.

"Ми готуємося брати урядові будівлі та чекаємо, щоб скрізь вийшли люди. У Нур-Султані й Алматі проходять мітинги. Чекаємо, коли сотні тисяч людей зберуться і братимемо уряд. Влад на місцях немає, вони втікають. Військові та поліція переходить на бік народу", — описав він те, що відбувається.

[ + – ] За словами координаторів опозиції, люди виходять із мирними намірами

У відповідь на запитання, хто влаштовував підпал мерії та резиденції Назарбаєва в Алмати, Тлеулієв відповів, що влада влаштовує подібні провокації з метою "виставити мирних протестувальників мародерами".

"Люди виходять із мирними намірами і нічого не руйнують. Зіткнення є, люди захищаються. У мерії Алмати підривали шумові гранати", — заявив Тлеулієв.

Відставку уряду президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва він назвав імітацією.

"Токаєв нічого не вирішує. Усе вирішує Назарбаєв. Мітинги почалися з цін на газ й одразу переросли в політичне русло. Усі кричать "Шал, кет" (старий, йди!), вимагають відставки Назарбаєва. Місцеві лідери на місцях виходять з нами на зв'язок і не збираються здаватися", — підсумував координатор штабу.

Російський слід

Опозиціонер згадав висловлювання першого заступника голови комітету з міжнародних справ Ради федерації РФ Володимира Джабарова, який заявив, що за необхідності Росія надасть Казахстану будь-яку допомогу.

За словами Тлеулієва, якщо президент РФ Володимир Путін спрямує російських військових до Казахстану для допомоги режиму, він матиме великі проблеми.

Фокус раніше докладно розбирав те, що відбувається в Казахстані, де 5 січня демонстранти почали захоплювати адмінбудинки.

Нагадаємо, що протести в Казахстані розпочалися 2 січня у кількох містах через збільшення цін на газ із 60 тенге (3,76 гривні) до 120 тенге (7,53 гривні) за літр. Влада пояснила підвищення цін на газ законами ринку, але все ж таки змушена була знизити їх.

Протестувальники вимагали подолати корупцію та кумівство, розпочати будівництво фабрик і заводів, щоб зменшити рівень безробіття.

Ситуація загострилася з 4 січня, коли незадоволені вийшли на вулиці 14 міст країни. Протестувальники вимагали відставки чиновників і будували наметові містечка, силовики затримували людей.