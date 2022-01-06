Революция в Казахстане: Пашинян решил направить в страну силы ОДКБ

Решение, утверждает политик, было принято после обращения президента Токаева. А ситуация в самом Казахстане связана, в частности с "вмешательством извне".

Премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) Никол Пашинян решил направить миротворцев в Казахстан после вспыхнувший там революции. Об этом он написал у себя в Facebook.

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По его словам, соответствующее решение было принято после обращения президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева и ввиду "угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне".

Поэтому, утверждает Пашинян, в соответствии со статьей 4 "Договора о коллективной безопасности", в страну будут введены миротворцы. Делается это на ограниченный период времени, чтобы стабилизировать и нормализовать обстановку в стране.

В то же время председатель комитета Госдумы РФ Леонид Калашников уточнил, что миротворцы ОДКБ в Казахстане будут обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры и будут находится в стране "столько, сколько президент Казахстана сочтет нужным".

Что за ОДКБ?

ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности. Документ был подписан в 1992 году представителями шести стран — бывшими членами СССР. Государствами ОДКБ, по состоянию на сегодня, являются Армения, Беларусь, РФ, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Главная задача организации — защита "территориально-экономического пространства стран" от внешнеполитических агрессоров и природных катастроф.

Напомним, президент Казахстана после экстренного заседания Совета безопасности призвал страны ОДКБ помочь с подавлением революции. Касым-Жомарт Токаев назвал мятежников "террористами", призвав союзников к принятию срочных мер.

Также Фокус писал, что мятежники захватили аэропорт в Алматы, из-за чего там пришлось отменить все рейсы. Оттуда за несколько часов до прихода людей вылетел частный самолет, принадлежащий зятю Нурсултана Назарбаева. Сами протестующие заявляли, что требуют ареста Назарбаева.