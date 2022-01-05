В Алмати підпалили філію держтелеканалу: жителі скаржаться на припинення мовлення низки каналів

Мітингувальники, окрім підпалу, побили співробітників державного телеканалу "Казахстан", розкрили сейфи та вкрали апаратуру.

В Алмати заколотники розгромили та підпалили філію національного держтелеканалу "Казахстан". Про це повідомляє місцеве видання Orda.

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За даними джерел журналістів, люди увірвалися в будівлю телеканалу, де знаходилися кілька співробітників та охоронців.

Заколотники, як пише видання, побили співробітників держтелеканалу "Казахстан", розкрили сейфи та вкрали апаратуру. Офіційної інформації про постраждалих унаслідок розбою поки що не було.

Пізніше ресурс Orda поінформував, що будівля філії держтелеканалу "Казахстан" в Алмати горить.

"Ті, хто увірвалися, розгромили перший поверх будівлі, а другий — підпалили. Пожежних немає", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, за даними видання Orda, бунтівники прорвалися в представництво телеканалу "Мир24" в Алмати. Керівництво "31 каналу", дізнавшись про дії протестувальників, вирішило евакуювати своїх співробітників.

Після того, як спалахнули масові протести в Казахстані, на території країни не працює ціла низка телеканалів. Наприклад, у провайдера "Казахтелеком" в Алматинській області станом на 15:00 5 січня недоступні для перегляду:

31 канал;

7 канал;

НТК;

Перший канал Євразія;

КТК;

Мир24;

СТВ;

Алмати.

Телеканал КТК, який пов'язують із фондом Нурсултана Назарбаєва, перервав своє мовлення після того, як будівлю редакції знеструмили.

На тлі масштабних протестів і заворушень в Алмати захоплено міжнародний аеропорт. Служба безпеки "повітряної" гавані підтвердила інформацію про захоплення та повідомила про скасування всіх авіарейсів.

Напередодні захоплення аеропорту з Алмати вилетів приватний літак, який належить сім'ї Нурсултана Назарбаєва. Сам перший президент Казахстану, як писали ЗМІ, готовий покинути територію країни після того, як його відправили у відставку з посади голови Ради безпеки.