В Алматы подожгли филиал гостелеканала: жители жалуются на прекращение вещания ряда каналов

Митингующие, помимо поджога, избили сотрудников государственного телеканала "Казахстан", вскрыли сейфы и украли аппаратуру.

В Алматы мятежники разгромили и подожгли филиал национального гостелеканала "Казахстан". Об этом информирует местное издание Orda.

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По данным источников журналистов, люди ворвались в здание телеканала, в котором находились несколько сотрудников и охранников.

Мятежники, как пишет издание, избили сотрудников гостелеканала "Казахстан", вскрыли сейфы и украли аппаратуру. Официальной информации о пострадавших в результате разбоя пока не было.

Позже ресурс Orda проинформировал, что здание филиала гостелеканала "Казахстан" в Алматы горит.

"Ворвавшиеся разгромили первый этаж здания, а второй – подожгли. Пожарных нет", — говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным издания Orda, мятежники прорвались в представительство телеканала "Мир24" в Алматы. Руководство "31 канала", узнав о действиях протестующих, приняло решение эвакуировать своих сотрудников.

После того, как вспыхнули массовые протесты в Казахстане, на территории страны не работает целый ряд телеканалов. Например, у провайдера "Казахтелеком" в Алматинской области, по состоянию на 15:00 5 января, недоступны для просмотра:

31 канал;

7 канал;

НТК;

Первый канал Евразия;

КТК;

Мир24;

СТВ;

Алматы.

Телеканал КТК, который связывают с фондом Нурсултана Назарбаева, прервал свое вещание после того, как здание редакции обесточили.

На фоне масштабных протестов и беспорядков в Алматы захвачен международный аэропорт. Служба безопасности "воздушной" гавани подтвердила информацию о захвате и сообщила об отмене всех авиарейсов.

Накануне захвата аэропорта из Алматы вылетел частный самолет, который принадлежит семье Нурсултана Назарбаева. Сам же первый президент Казахстана, как писали СМИ, готов покинуть территорию страны после того, как его отправили в отставку с должности главы Совета безопасности.