Революция в Казахстане: появились кадры зачистки силовиками площади Республики в Алмате (видео)

Около 300 военных на грузовиках и БТР оцепили площадь, на которой были революционеры, и открыли по ним огонь.

В Алмате проходит "антитеррористическая операция". Силовики убили десятки революционеров, которые принимали участие в акциях. Об этом сообщает ТАСС.

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Ночью в крупнейшем городе Казахстана прошли стычки силовиков с революционерами. В их ходе, по данным МВД, "десятки нападавших были ликвидированы" во время попытки захвата здания полиции. Уже утром в центре Алматы сотни военных оцепили площадь Республики, где находились революционеры. Сообщается, что военные прибыли на БТР и грузовиках. Для этого было задействовано около 300 военных.

Добавим, что в информагенстве утверждают, что военнослужащие вели стрельбу в воздух, но по кадрам, которые опубликовали позже видно, что это не так.

В результате военные открыли огонь по участникам протестов. После этого оцепление сняли.

Минздрав Казахстана сообщает о свыше 1000 пострадавших в ходе протестов. 400 человек госпитализировали, а 62 находятся в реанимации.

Напомним, по обращению президента Казахстана, ОДКБ отправляет свои силы в страну. В них войдут военные из РФ, Беларуси, Киргизии и Армении. Касым-Жомарт Токаев после экстренного заседания Совета безопасности призвал страны ОДКБ помочь с подавлением революции.

Ранее сообщалось, что в Алматы подожги филиал гостелеканала "Казахстан", а мародеры украли аппаратуру и вскрыли сейфы.