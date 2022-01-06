На улицах Алматы идут бои между революционерами и силовиками, есть погибшие и раненые (видео)

Над городом стоит дым, слышны автоматные очереди и взрывы гранат. Горожан просят не подходить близко к окнам, вещание телеканалов прервалось.

На Площади Республики в центре казахстанского города Алматы уже несколько часов длятся уличные бои между вооруженными противниками власти и правительственными силами, есть погибшие и раненые. Об этом в четверг, 6 января, сообщает "Радио Азаттык".

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По данным журналистов, в 18:43 по местному времени (14:43 по Киеву) со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника силовиков и открыла огонь по людям, которых на площади на тот момент было несколько сотен. Как утверждает корреспондент издания, погиб по меньшей мере один человек — находящийся рядом с ним мужчина 18-20 лет получил огнестрельное ранение в легкие и скончался по пути в больницу.

Как можно узнать из кадров с места событий, распространенных очевидцами, над городом стоит дым, слышны автоматные очереди и взрывы.

Тем временем в Алматы по радиостанциям звучит оповещение об "антитеррористической операции", жителям города рекомендуют держаться подальше от окон и укрыться в безопасном месте. Трансляция телеканалов Казахстана в Алматы прервалась.

Официальные данные об общем количестве погибших и раненых в ходе противостояния власти республики пока не распространяли. Тем временем в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что в ходе "зачистки" города от революционеров было задержано 2 298 человек, погибли 18 силовиков, пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Казахстанское издание Vласть со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщило, что в ходе восстания в Алматы пострадали десять медиков. Во время уличных боев журналист одного из СМИ республики получил ранение в ногу.

Агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя городского департамента полиции Салтанат Азирбек сообщает, что правоохранителям удалось отбить нападение на управление полиции Алмалинского района Алматы.

Напомним, сегодня утром казахские военные открыли огонь по революционерам на площади Республики в Алмате. Для этого были задействованы около 300 бойцов на БТР и грузовиках. Тем временем ОДКБ перебрасывает свои войска в Казахстан. В страну прибыли первые отряды ВДВ РФ для "стабилизации обстановки".