Россия перебрасывает в Казахстан подразделения, воевавшие против Украины, - InformNapalm

Кремль отправляет военных, которые принимали участие в оккупации украинского Крыма, а также в боях в зоне ООС.

Россия перебрасывает в Казахстан части десантных спецподразделений Вооруженных сил, которые участвовали в агрессии против Украины и оккупации Крыма. Об этом сообщают в волонтерской организации InformNapalm.

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Как отмечают расследователи InformNapalm, РФ направляет военных из 45-й бригады спецназначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра спецназначения РФ "Сенеж". Все эти подразделения принимали участие в агрессии против Украины не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе.

98-я дивизия ВДВ (военная часть 65451). Из состава дивизии в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (военная часть 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211).

45 ОБрСпН (военная часть 28337). Интересно, что в 2014 году 45-й отдельный полк ВДВ был развернут в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск РФ.

Также в международной организации расследователей предполагают, что информация о переброске в Казахстан наемников из ЧВК "Вагнер" может говорить о желании РФ решать "деликатные вопросы" руками наемников. Это позволяет Кремлю избегать прямой ответственности за военные преступления и скрывать реальные потери.

На первоначальном этапе "миротворцы" будут задействованы для зачистки наиболее мятежных городов Казахстана. После этого российский контингент направят на важные стратегические объекты по типу космодрома Байконур или полигоны. Об этом писали на портале Avia.pro.

Напомним, Россия уже перебросила передовые отряды ВДВ в Казахстан, а также продолжает переброску военной техники в страну. В российском МИД считают, что все события в Казахстане были подготовлены внешними силами для подрыва безопасности и целостности государства.