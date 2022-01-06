Росія перекидає в Казахстан підрозділи, що воювали проти України, — InformNapalm

Кремль відправляє військових, які брали участь в окупації українського Криму, а також у боях у зоні ООС.

Росія перекидає в Казахстан частини десантних спецпідрозділів Збройних сил, які брали участь в агресії проти України й окупації Криму. Про це повідомляють у волонтерській організації InformNapalm.

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Як зазначають розслідувачі InformNapalm, РФ направляє військових із 45-ї бригади спецпризначення ПДВ, 98-ї дивізії ПДВ та війська Центру спецпризначення РФ "Сенеж". Усі ці підрозділи брали участь в агресії проти України не лише під час операції із захоплення та окупації Криму, а й у бойових діях на Донбасі.

98-а дивізія ПДВ (військова частина 65451). Зі складу дивізії в Україні були помічені військовослужбовці 217-го парашутно-десантного полку (військова частина 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).

45 ОБрСПП (військова частина 28337). Цікаво, що в 2014 році 45-й окремий полк ПДВ було розгорнуто в бригаду з метою загального збільшення чисельності повітряно-десантних військ РФ.

Також у міжнародній організації розслідувачів припускають, що інформація про перекидання в Казахстан найманців з ПВК "Вагнер" може говорити про бажання РФ вирішувати "делікатні питання" руками найманців. Це дозволяє Кремлю уникати прямої відповідальності за військові злочини та приховувати реальні втрати.

На початковому етапі "миротворці" будуть задіяні для зачистки найбільш бунтівних міст Казахстану. Після цього російський контингент спрямують на важливі стратегічні об'єкти на кшталт космодрому Байконур чи полігони. Про це писали на порталі Avia.pro.

Нагадаємо, Росія вже перекинула передові загони ПДВ у Казахстан, а також продовжує перекидання військової техніки до країни. У російському МЗС вважають, що всі події в Казахстані були підготовлені зовнішніми силами для підриву безпеки та цілісності держави.