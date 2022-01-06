БМД-3 та командно-штабні машини: Росія перекидає бронетехніку в Казахстан (відео)

На додаток до десантників, котрі вже прибули, РФ продовжує стягувати своїх військових і техніку в Казахстан за рішенням ОДКБ.

Росія після рішення ОДКБ спрямувати "миротворчий контингент" у Казахстан активно стягує бронетехніку для відправлення в Казахстан. Про це повідомляє Russia Today.

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Зокрема, видання опублікувало відео з БМД-3 ПДВ Росії. Заявляється, що вони відправляються на навантаження для подальшого відправлення до Казахстану. Колона бронетехніки складалася з 5 одиниць техніки.

Також телеканал "Зірка" опублікував ще одне відео із завантаженням військової вантажівки на борт літака. Як заявляють у телеграм-каналі "Azerbaijani Armed Forces" на кадрах знято уніфіковану командно-штабну машину Р-149 АКШ1.

[ + – ] Командно-штабна машина Р-149 АКШ1.

Така спецтехніка призначена для організації зв'язку та забезпечення управління підрозділами сухопутних військ у складних умовах експлуатації та в умовах постановки навмисних перешкод. Вона дозволяє вирішувати завдання щодо формування та видавання сигналів бойового управління, збору й обробки інформації про виконання поставлених завдань, зміни оперативно-тактичної обстановки, бойового складу своїх військ і сил противника.

[ + – ] Навантаження військової техніки на борт літака

За інформацією РІА-Новини, Таджикистан перекине майже 200 військових у Казахстан у складі місії ОДКБ. Вони займатимуться охороною правопорядку. Вірменія надіслала майже 70 військових для охорони стратегічних об'єктів. Також про підтримку заявили в Білорусі. Їхні військові візьмуть участь в операції в Казахстані.

Нагадаємо, ситуація у Казахстані загострилася вчора, 5 січня. Президент Казахстану попросив допомоги в ОДКБ. У відповідь країни спрямували свої війська в Казахстан. Російські десантники вже прибули в державу. При цьому казахські силовики зачистили Алмати від протестувальників.