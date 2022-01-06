Бої з частинами ВДВ і десятки загиблих. У Казахстані розпочалася "зачистка" Алмати (відео)

БТР, бронемашини й озброєні силовики оточили центральну площу Алмати. У місті вимкнули телефонний зв'язок, інтернет і почали закривати банки.

Революційні події в Казахстані не вщухають, у ніч із 5 на 6 січня комендатура міста Алмати оголосила антитерористичну операцію із забезпечення порядку. Про це повідомила казахська служба Радіо Свобода.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Вранці 6 січня на площі Республіки в Алмати почалася стрілянина.

На майдан стягнули майже 50 одиниць військової техніки — БТР, бронемашини та вантажівки з озброєними силовиками, які оточили площу.

"У центрі площі — приблизно 200 озброєних призвідників заворушень, деякі з вогнепальною зброєю. Пролунало майже 10 пострілів, але стріляли не силовики", — повідомило агентство Sputnik Казахстан.

Пізніше на площу опустився туман, важко було розібрати, що діється. Автоматні черги тривали майже 40 секунд, зазначило Sputnik Казахстан.

Поліція Алмати повідомила про десятки ліквідованих радикалів під час спроби штурму департаменту поліції міста.

[ + – ] В Алмати частину будівель спалили

За інформацією "Радіо Свобода", в Алмати телефонний зв'язок та інтернет з'явилися 6 січня о 01:00 за місцевим часом. Пізніше її вимкнули

"Вісім годин жителі міста перебували в тотальному інформаційному вакуумі, не маючи можливості навіть зателефонувати одне одному", — зазначили журналісти.

В Алмати вчора, 5 січня, учасники протестів штурмували резиденцію президента та підпалили будівлю міської адміністрації (акімату). Комендатура міста заявила, що "радикально налаштовані елементи завдали величезних збитків місту та чинили опір законним діям правоохоронців".

"Екстремісти здійснюють мародерські дії, завдаючи шкоди бізнесу. Більше того, ставлять під загрозу життю і здоров'ю мирних містян, перешкоджаючи роботі медичних працівників і завдаючи шкоди поліклінікам і лікарням", — повідомили представники органу.

[ + – ] За повідомленням очевидців, мародери вдиралися в магазини

Що відбувається у столиці Казахстану

На ранок 6 січня в Нур-Султані по периметру урядових установ виставили охорону. Громадський транспорт працює у штатному режимі, а люди йдуть на роботу.

Крім цього, із 6 січня у Казахстані призупинили роботу банків другого рівня та казахстанської фондової біржі. Біля відділення Халик банку (Народного банку) у Нур-Султані утворилися великі черги, люди масово знімають гроші.

[ + – ] Біля банкоматів Народного банку в столиці Казахстану люди намагаються зняти гроші Фото: sputnik.kz

У пресслужбі адміністрації Нур-Султана зазначили, що всі об'єкти життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

"З торгових центрів відкриті Керуен, Керуен сіті, Азія-парк і Хан-Шатир. Час роботи з 10:00 до 21:00", — повідомила влада.

Також відомо, що в місті Уральськ на заході Казахстану поліцейські масово затримували місцевих жителів. "Радіо Свобода" з посиланням на обласний департамент поліції писало, що три відділки заповнені людьми.

"Затримують усіх, хто з'являється в районі площі Абая та нової площі (імені Назарбаєва). При мені привезли чоловіка, який виїхав у магазин за хлібом, він був у футболці, домашньому трико та калошах", — розповів журналіст Лукпан Ахмедьяров.

Нагадаємо, що після початку революційних подій у Казахстані прем'єр-міністр Вірменії та голова Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку Нікол Пашинян заявив про необхідність спрямувати в країну миротворців.

До цього президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав бунтівників "терористами" і після екстреного засідання Ради безпеки закликав країни ОДКБ допомогти придушити революцію.

За словами опозиціонера Мухтара Аблязова, повсталі хочуть посадити у в'язницю колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва та повністю повалити його режим.

Зазначимо, що 5 січня повідомлялося про загибель учасника повстання, поліцейські відкрили вогонь по революціонерів у місті Атирау.