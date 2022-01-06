"Для стабілізації ситуації": російські десантники прибули в Казахстан (фото)

В ОДКБ заявили, що основним завданням "миротворців" буде охорона держоб'єктів і надання "сприяння силам правопорядку Казахстану".

Колективні "миротворчі сили" ОДКБ вже спрямовні в Казахстан. Російські літаки зараз перебувають на шляху до країни, а передові загони вже знаходяться на території держави. Про це повідомляє сайт Організації договору колективної безпеки.

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Стверджується, що основним завданням "миротворчих сил" буде охорона важливих державних і військових об'єктів, а також "сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан". Також військові братимуть участь у стабілізації ситуації та повернення її у правове поле.

У "миротворчій операції" візьмуть участь:

Російські Повітряно-десантні війська;

Вірменія;

Білорусь;

Таджикистан;

Киргизстан.

"Передові підрозділи з його складу ("миротворчого контингенту") вже розпочали виконання поставлених завдань", — наголосили у заяві.

Рішення про введення в Казахстан "миротворців" було ухвалено 6 січня після звернення президента Касим-Жомарта Токаєва. Рада колективної безпеки ОДКБ запроваджує їх на обмежений за часом період.

За даними сервісу FlightRadar 24, як мінімум два літаки ПКС РФ прямують в Казахстан. Літак Іл-76Д та Ан-124 вилетіли з Москви.

[ + – ] Літаки ПКС РФ прямують в Казахстан

Також у Міноборони РФ опублікували відео навантаження десантників на літак Іл-76Д через пропагандистський телеканал "Зірка".

Нагадаємо, у ЗМІ опублікували кадри зачистки силовиками площі Республіки в Алматі. Майже 300 військових відкрили вогонь по революціонерах. Після екстреного засідання Радбезу президент Казахстану закликав країни ОДКБ допомогти придушити революцію в країні.