"Для стабилизации обстановки": российские десантники прибыли в Казахстан (фото)

В ОДКБ заявили, что основной задачей "миротворцев" будет охрана гособъектов и оказание "содействия силам правопорядка Казахстана".

Коллективные "миротворческие силы" ОДКБ уже направлены в Казахстан. Российские самолеты на данный момент находятся на пути в страну, а передовые отряды уже находятся на территории государства. Об этом сообщается на сайте Организации договора коллективной безопасности.

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Утверждается, что основной задачей "миротворческих сил" будет охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание "содействия силам правопорядка Республики Казахстан". Также военные будут принимать участие в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

В "миротворческой операции" примут участие:

Российские Воздушно-десантные войска

Армения

Беларусь

Таджикистан

Киргизстан

"Передовые подразделения из его состава ("миротворческого контингента") уже приступили к выполнению поставленных задач", — подчеркнули в заявлении.

Решение о вводе в Казахстан "миротворцев" было принято 6 января после обращения президента Касым-Жомарта Токаева. Совет коллективной безопасности ОДКБ вводит их на ограниченный по времени период.

Согласно данным сервиса FlightRadar 24, как минимум два самолета ВКС РФ направляются в Казахстан. Самолет Ил--76Д и Ан-124 вылетели из Москвы.

[ + – ] Самолеты ВКС РФ следуют в Казахстан

Также в Минобороны РФ опубликовали видео погрузки десантников на самолет Ил-76Д через пропагандистский телеканал "Звезда".

Напомним, в СМИ опубликовали кадры зачистки силовиками площади Республики в Алмате. Около 300 военных открыли огонь по революционерам. После экстренного заседания Совбеза, президент Казахстана призвал страны ОДКБ помочь подавить революцию в стране.