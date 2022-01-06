"Для стабилизации обстановки": российские десантники прибыли в Казахстан (фото)
В ОДКБ заявили, что основной задачей "миротворцев" будет охрана гособъектов и оказание "содействия силам правопорядка Казахстана".
Коллективные "миротворческие силы" ОДКБ уже направлены в Казахстан. Российские самолеты на данный момент находятся на пути в страну, а передовые отряды уже находятся на территории государства. Об этом сообщается на сайте Организации договора коллективной безопасности.
Утверждается, что основной задачей "миротворческих сил" будет охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание "содействия силам правопорядка Республики Казахстан". Также военные будут принимать участие в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.
В "миротворческой операции" примут участие:
- Российские Воздушно-десантные войска
- Армения
- Беларусь
- Таджикистан
- Киргизстан
"Передовые подразделения из его состава ("миротворческого контингента") уже приступили к выполнению поставленных задач", — подчеркнули в заявлении.
Решение о вводе в Казахстан "миротворцев" было принято 6 января после обращения президента Касым-Жомарта Токаева. Совет коллективной безопасности ОДКБ вводит их на ограниченный по времени период.
Согласно данным сервиса FlightRadar 24, как минимум два самолета ВКС РФ направляются в Казахстан. Самолет Ил--76Д и Ан-124 вылетели из Москвы.
Также в Минобороны РФ опубликовали видео погрузки десантников на самолет Ил-76Д через пропагандистский телеканал "Звезда".
Напомним, в СМИ опубликовали кадры зачистки силовиками площади Республики в Алмате. Около 300 военных открыли огонь по революционерам. После экстренного заседания Совбеза, президент Казахстана призвал страны ОДКБ помочь подавить революцию в стране.