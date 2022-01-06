"Підготовлено зовнішніми силами": МЗС РФ про події в Казахстані

У Міністерстві вважають, що всі події в країні інспіровані ззовні для спроби підриву безпеки та цілісності держави.

Події в Казахстані в МЗС Росії назвали все, що відбувається, спробою підриву стабільності та цілісності держави, яка інспірована ззовні. Про це повідомляє сайт Міністерства.

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У заяві зазначається, що рішення ввести війська до Казахстану прийнято на основі 4 статті Договору про колективну безпеку від 15 травня 1992 року. Росія підтверджує свою прихильність до колективної безпеки, тому негайно надасть необхідну допомогу, включаючи військову.

"Розглядаємо останні події в дружній країні як інспіровану ззовні спробу насильницьким шляхом, з використанням підготовлених і організованих збройних формувань, підірвати безпеку і цілісність держави", — заявили в МЗС.

[ + – ] Заява МЗС РФ

Також у зовнішньополітичному відомстві заявили, що вони продовжують консультації з Казахстаном та членами ОДКБ для аналізу та вироблення наступних кроків.

Нагадаємо, Росія перекидає бронетехніку до Казахстану. Окремі частини ВДВ РФ вже на території країни. Своїх військових відправлять також Таджикистан, Вірменія та Білорусь. Президент Казахстану закликав ОДКБ про допомогу у відповідь на акції протестів у країні. Казахські силовики зачистили Алмати від протестувальників.