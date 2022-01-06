Міжнародний аеропорт Актобе в Казахстані звільнили від революціонерів, – ЗМІ

В ефірі державного телеканалу Казахстану заявили про звільнення кількох акіматів і стабілізацію ситуації в Актобі.

Міжнародний аеропорт у казахському місті Актобе звільнили від бунтівників. Про це повідомило російське агентство "РІА Новини" із посиланням на ефір телеканалу "Хабар 24".

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"Аеропорт Актобе звільнили від злочинців", — заявила ведуча в ефірі.

Також вдалося відстояти акімат (мерію) Жамбилської області й управління поліції міста Тараза, адміністративного центру цієї області, уточнив телеканал.

"Звільнили від деструктивних сил акімат Семея, зараз будівлю ретельно перевіряють. Загалом ситуація у перерахованих регіонах під контролем", — розповіли журналісти.

Дані про постраждалих із боку силовиків і протестувальників в ефірі телеканалу не озвучили.

[ + – ] Аеропорт охороняють військові Фото: sputnik.kz

Зазначимо, що 6 січня аеропорти казахстанських міст Алмати, Актау й Актобе зупинили роботу через заворушення.

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Фокусу заявив, що увечері 5 січня група громадян України не змогла вилетіти з Алмати в Київ через те, що аеропорт не працював.

Нагадаємо, що в Казахстані військова ситуація почала розпалюватися 5 січня. Казахські силовики зачищали Алмати від протестувальників, вранці 6 січня на площі республіки в центрі міста розпочалася стрілянина.

ЗМІ повідомляли, що внаслідок зіткнень з революціонерами в Алмати загинули 13 правоохоронців, двох обезголовили. Пізніше з'явилася інформація про ще одне обезголовлення.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв просив країни ОДКБ допомогти врегулювати кризу. Росія вже надіслала десантників і перекидає в Казахстан бронетехніку.