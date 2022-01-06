У Казахстані через захоплення аеропорту застрягла група українців, МЗС намагається їх вивезти

Спікер МЗС України у коментарі Фокусу запевнив, що посольство підтримує зв'язок із пасажирами й авіакомпанією для повернення українців додому. Відомство закликає "уникати місць масових заходів" у Казахстані.

Увечері в середу, 5 січня, група українських громадян не змогла вилетіти з Алмати в Київ через блокування казахстанського аеропорту. У зв'язку з цим посольство підтримує контакт з адміністрацією аеропорту, авіакомпанією та пасажирами для їхнього повернення в Україну. Про це у коментарі Фокусу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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"Вчора ввечері група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Наразі посольство з'ясовує з адміністрацією аеропорту й авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв'язок із пасажирами", — заявив Ніколенко.

За словами представника українського МЗС, відомство уважно стежить за розвитком подій у Казахстані. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже доручив дипломатам сконцентруватися на захисті інтересів українців і забезпеченні їхньої безпеки в цій країні.

Спікер МЗС зазначив, що ситуація в Казахстані посилена запровадженням на території країни надзвичайного стану, а також нестабільною роботою мобільного зв'язку й інтернету. Крім цього, рух пасажирського транспорту в країні обмежений, а міжнародні рейси затримуються або скасовуються.

За інформацією міністерства, наразі аеропорт Нурсултана працює у штатному режимі й сьогодні, 6 січня, планується рейс із цього міста до Києва. У зв'язку із ситуацією в Казахстані дипломатичне відомство очікує, що влада цієї держави гарантуватиме безпеку українських громадян і надаватиме їм повне сприяння, зокрема й тим, хто планує покинути країну.

"Закликаємо наших громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, проявляти підвищену пильність та обережність, а також зареєструватися в електронній системі "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу", — додав Ніколенко.

Спікер МЗС також запевнив, що Україна "не залишить своїх громадян напризволяще". Українське посольство у столиці Казахстану — Нурсултані вже перейшло на цілодобовий режим роботи. Подальші кроки Міністерства закордонних справ та інших українських відомств для захисту інтересів своїх громадян у Казахстані коригуватимуться залежно від розвитку ситуації.

"У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за телефоном: +7 705 755 66 10 або електронною поштою: [email protected]", — заявив Ніколенко.

Нагадаємо, 5 січня під час заворушень у казахстанському місті Алмати учасники повстання захопили місцевий аеропорт, заблокувавши його роботу. Унаслідок рейси було скасовано. За кілька годин силовики повернули аеропорт під контроль казахстанської влади.

Також Фокус писав про те, що правоохоронці почали зачищати площу Республіки в Алмати від ворогів влади.