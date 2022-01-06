В Казахстане из-за захвата аэропорта застряла группа украинцев, МИД пытается их вывезти

Спикер МИД Украины в комментарии Фокусу заверил, что посольство поддерживает связь с пассажирами и авиакомпанией для возвращения украинцев домой. Ведомство призывает "избегать мест массовых мероприятий" в Казахстане.

Вечером в среду, 5 января, группа украинских граждан не смогла вылететь из Алматы в Киев из-за блокировки казахстанского аэропорта. В связи с этим посольство поддерживает контакт с администрацией аэропорта, авиакомпанией и пассажирами для их возвращения в Украину. Об этом в комментарии Фокусу заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", — заявил Николенко.

По словам представителя украинского МИД, ведомство внимательно следит за развитием событий в Казахстане. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже поручил дипломатам сконцентрироваться на защите интересов украинцев и обеспечении их безопасности в этой стране.

Спикер МИД отметил, что ситуация в Казахстане усугублена введением на территории страны чрезвычайного положения, а также нестабильной работой мобильной связи и интернета. Помимо этого движение пассажирского транспорта в стране ограничено, а международные рейсы задерживаются или отменяются.

По информации министерства, на данный момент аэропорт Нурсултана работает в штатном режиме и сегодня, 6 января, планируется рейс из этого города в Киев. В связи с ситуацией в Казахстане дипломатическое ведомство ожидает, что власти этого государства будут обеспечивать безопасность украинских граждан и оказывать им полное содействие, в том числе и тем, которые планируют покинуть страну.

"Призываем наших граждан избегать мест массовых мероприятий, в первую очередь в больших городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" (https://friend.mfa.gov.ua), чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь", — добавил Николенко.

Спикер МИД также заверил, что Украина "не оставит своих граждан на произвол судьбы". Украинское посольство в столице Казахстана — Нурсултане — уже перешло на круглосуточный режим работы. Дальнейшие шаги Министерства иностранных дел и других украинских ведомств для защиты интересов своих граждан в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации.

"В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: [email protected]", — заявил Николенко.

Напомним, 5 января в ходе беспорядков в казахстанском городе Алматы участники восстания захватили местный аэропорт, заблокировав его работу. В результате рейсы были отменены. Спустя несколько часов силовики вернули аэропорт под контроль казахстанских властей.

Также Фокус писал о том, что правоохранители начали зачищать площадь Республики в Алматы от противников власти.