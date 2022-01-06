Революція в Казахстані: в Алмати вбито 13 силовиків, двоє обезголовлено, — ЗМІ

Коменданти Алмати кажуть, що вбивство правоохоронців доводить "терористичний та екстремістський характер бандформувань, що атакували місто".

Внаслідок зіткнень із революціонерами в Алмати загинули 13 правоохоронців, двох обезголовили. Про це "РІА Новини" повідомили в комендатурі казахського міста.

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Раніше в ефірі державного каналу Казахстану "Хабар 24" озвучили інформацію про одного обезголовленого правоохоронця. Сайт цього телеканалу не відкривається через VPN, стрічки соцмереж каналу перестали оновлюватися 5 січня.

У комендатурі Алмати заявили, що вбивство правоохоронця – це прямий доказ "терористичного та екстремістського характеру бандформувань, що атакували місто".

[ + – ] 5 січня в Алмати спалахнули зіткнення протестувальників із силовиками. Фото: ТАСС

"Інтерфакс" з посиланням на трансляцію "Хабар 24" пише, що в Алмати "від рук терористів" постраждали 353 співробітники правоохоронних органів.

[ + – ] Одну з поліцейських машин Алмати підпалили

За даними ТАРС, в Алмати триває "антитерористична операція", її проведення утруднене тим, що "терористи прикриваються мирними мешканцями як живими щитами", додали в казахському МВС.

Нагадаємо, що 6 січня під час "антитерористичної операції" силовики вбили десятки революціонерів під час спроби захоплення будівлі поліції. До участі у спецоперації залучили близько 300 військових.

Росія направила літаки з десантниками, щоб "стабілізувати ситуацію та повернути її у правове поле". Відомо, що як мінімум два літаки ПКС РФ – Іл-76Д та Ан-124 вилетіли з Москви до Казахстану.