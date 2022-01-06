Революция в Казахстане: в Алматы убиты 13 силовиков, двое обезглавлены, - СМИ

Коменданты Алматы говорят, что убийство правоохранителей доказывает "террористический и экстремистский характер бандформирований, атаковавших город".

В результате столкновений с революционерами в Алматы погибли 13 правоохранителей, двоих обезглавили. Об этом "РИА Новости" сообщили в комендатуре казахского города.

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Ранее в эфире государственного канала Казахстана "Хабар 24" озвучили информацию об одном обезглавленом правоохранителе. Сайт этого телеканала не открывается через VPN, ленты соцсетей канала перестали обновляться 5 января.

В комендатуре Алматы заявили, что убийство правоохранителя – это прямое доказательство "террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших город".

[ + – ] 5 января в Алматы вспыхнули столкновения протестующих с силовиками. Фото: ТАСС

"Интерфакс" со ссылкой на трансляцию "Хабар 24" пишет, что в Алматы "от рук террористов" пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов.

[ + – ] Одну из полицейских машин в Алматы подожгли

По сведениям ТАСС, в Алматы продолжается "антитеррористическая операция", ее проведение затруднено тем, что "террористы прикрываются мирными жителями как живыми щитами", добавили в казахском МВД.

Напомним, что 6 января в ходе "антитеррористической операции" силовики убили десятки революционеров во время попытки захвата здания полиции. Для участия в спецоперации привлекли около 300 военных.

Россия направила самолеты с десантниками, чтобы "стабилизировать ситуацию и вернуть ее в правовое поле". Известно, что как минимум два самолета ВКС РФ – Ил-76Д и Ан-124 вылетели из Москвы в Казахстан.