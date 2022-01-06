Революция в Казахстане: в Алматы убиты 13 силовиков, двое обезглавлены, - СМИ
Коменданты Алматы говорят, что убийство правоохранителей доказывает "террористический и экстремистский характер бандформирований, атаковавших город".
В результате столкновений с революционерами в Алматы погибли 13 правоохранителей, двоих обезглавили. Об этом "РИА Новости" сообщили в комендатуре казахского города.
Ранее в эфире государственного канала Казахстана "Хабар 24" озвучили информацию об одном обезглавленом правоохранителе. Сайт этого телеканала не открывается через VPN, ленты соцсетей канала перестали обновляться 5 января.
В комендатуре Алматы заявили, что убийство правоохранителя – это прямое доказательство "террористического и экстремистского характера бандформирований, атаковавших город".
"Интерфакс" со ссылкой на трансляцию "Хабар 24" пишет, что в Алматы "от рук террористов" пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов.
По сведениям ТАСС, в Алматы продолжается "антитеррористическая операция", ее проведение затруднено тем, что "террористы прикрываются мирными жителями как живыми щитами", добавили в казахском МВД.
Напомним, что 6 января в ходе "антитеррористической операции" силовики убили десятки революционеров во время попытки захвата здания полиции. Для участия в спецоперации привлекли около 300 военных.
Россия направила самолеты с десантниками, чтобы "стабилизировать ситуацию и вернуть ее в правовое поле". Известно, что как минимум два самолета ВКС РФ – Ил-76Д и Ан-124 вылетели из Москвы в Казахстан.