Международный аэропорт Актобе в Казахстане освободили от революционеров, – СМИ

В эфире государственного телеканала Казахстана заявили об освобождении нескольких акиматов и стабилизации ситуации в Актобе.

Международный аэропорт в казахском городе Актобе освободили от мятежников. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на эфир телеканала "Хабар 24".

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"Аэропорт Актобе освободили от преступников", — заявила ведущая в эфире.

Также удалось отстоять акимат (мэрию) Жамбылской области и управление полиции города Тараза, административного центра этой области, уточнил телеканал.

"Освободили от деструктивных сил акимат Семея, сейчас здание тщательно проверяют. В целом ситуация в перечисленных регионах под контролем", — рассказали журналисты.

Данные о пострадавших со стороны силовиков и протестующих в эфире телеканала не озвучили.

[ + – ] Аэропорт охраняют военные Фото: sputnik.kz

Отметим, что 6 января аэропорты казахстанских городов Алматы, Актау и Актобе остановили работу из-за продолжающихся беспорядков.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Фокусу заявил, что вечером 5 января, группа граждан Украины не смогла вылететь из Алматы в Киев из-за того, что аэропорт не работал.

Напомним, что в Казахстане военная ситуация начала накаляться 5 января. Казахские силовики зачищали Алматы от протестующих, утром 6 января на площади республики в центре города началась перестрелка.

CМИ сообщaли, что в результате столкновений с революционерами в Алматы погибли 13 правоохранителей, двоих обезглавили. Позже появилась информация о еще одном обезглавленном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев просил страны ОДКБ помочь угрегулировать кризис. Россия уже прислала десантников и перебрасывает в Казахстан бронетехнику.