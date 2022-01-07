Голову штабу казахської опозиції у Києві побили, невідомі представилися оперативниками СБУ (відео)

Координатору штабу руху "Демократичний Вибір Казахстану" вибили зуби та погрожували депортувати до Казахстану. У СБУ запевняють, що з опозиціонером поводилися ввічливо.

Невідомі побили координатора штабу опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбека Тлеулієва біля його будинку в Києві. Про це повідомив Telegram-канал "Швидкий Фокус" із посиланням на відеокоментар Тлеулієва.

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Казахського опозиціонера побили увечері 6 січня. На відео він сказав, що невідомі виявилися співробітниками СБУ.

Координатору штабу вибили зуби та погрожували депортувати разом із соратниками до Казахстану.

"Якщо нас зараз передадуть до Казахстану, там нас катуватимуть", – попередив він.

Українська правозахисниця Людмила Козловська зазначила, що до будинків інших представників штабу руху у Києві навідувалися невідомі під виглядом працівників СБУ. За її словами, зв'язку із цими опозиціонерами зараз немає.

Як це пояснили у СБУ?

Служба безпеки України вживає оперативних заходів щодо захисту безпеки громадян України у зв'язку з заворушеннями в Казахстані, повідомив прес-центр СБУ в коментарі "Українській правді".

[ + – ] У Казахстані не вщухає революція

У спецслужбі підкреслили облік російського чинника та ймовірних провокацій із Росії, які можуть дискредитувати Україну на міжнародній арені.

"Саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто йде звичайна робота в рамках чинного законодавства та функціональних обов'язків служби", – пояснили оперативники.

У СБУ зазначили, що із Заманбеком Тлеулієвим правоохоронці поводилися ввічливо та коректно. Вони не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Також на місце спілкування викликали поліцейських, які фіксували те, що відбувається.

"Все відбувалося без порушень і в рамках українського законодавства. Наразі ніхто з громадян Казахстану не затриманий", – повідомили у СБУ.

Дехто підозрює у нелегальному перебування на території України, за ними підготовлено матеріали, які передадуть Державній міграційній службі, уклали правоохоронці.

Нагадаємо, що в Казахстані 6 січня запровадили критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки по всій країні через революційні події. У країну запровадили "миротворчі сили ОДКБ" для допомоги владі.

Сьогодні, 7 січня, стало відомо про спробу захоплення академії прикордонної служби Комітету національної безпеки Казахстану в Алмати. У районі площі республіки стріляли.

Зазначимо, що у Казахстані перебувають громадяни України. До посольства за допомогою звернулися 43 українці, пасажири скасованих рейсів з Алмати та Нур-Султана.