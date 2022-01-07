Ситуація в Казахстані: атаковано Академію прикордонної служби КНБ, у центрі Алмати стріляють, на дорогах — трупи

Найбільш напружена ситуація в Алмати. З ранку в центрі міста стріляли, тіла загиблих лежали на дорозі та у розстріляних авто. Курсанти Академії прикордонної служби відбили спробу захоплення, але місцеві ЗМІ повідомляють, що начальника академії вбито.

Протестувальники у казахському місті Алмати намагалися захопити академію прикордонної служби Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану. Про це повідомив Sputnik Казахстан у Telegram із посиланням на інформовані джерела.

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Будівля академії прикордонної служби КНБ Казахстану знаходиться на проспекті Достик, 103. За інформацією видання, захопити будівлю спробували вночі, атаку вдалося відбити.

Згодом з'явилося відео, як протестувальники намагалися захопити будівлю академії. На кадрах видно, як кілька десятків військових у бронежилетах та з саперними лопатками намагаються протистояти натиску революціонерів.

[ + – ] Військові відбили будівлю академії

Академія та КНБ Казахстану не давали офіційні коментарі щодо того, що сталося.

Про напад на будівлю академії повідомив Telegram-канал Shot, посилаючись на низку казахських ЗМІ. За даними цього каналу, вбито начальника академії, який командував курсантами, що відбивали атаку.

У центрі Алмати стріляють, у розстріляних машинах та на дорогах — трупи

На ранок 7 січня в районі площі республіки в Алмати була чутна стрілянина. Російське інформагентство ТАСС повідомило про загиблих, які лежать на дорозі. У кількох розстріляних машинах були тіла людей.

[ + – ] Під час заворушень в Алмати загинули військові

Національна гвардія Казахстану повідомила, що під час масових заворушень вбито двох військовослужбовців. Ще п'ять військових перебувають у тяжкому стані у реанімації.

Під час протистояння з революціонерами в Алмати та Шимкенті 216 військовослужбовців зазнали травм.

Командування Нацгвардії уточнило, що протестуючі застосовують гладкоствольні рушниці та всі наявні підручні засоби, у тому числі "коктейлі Молотова", труби та різну арматуру.

Комендант Алмати повідомив, що в місті триває контртерористична операція, а "терористи та їхні бандитські угруповання чинять запеклий опір".

Біля резиденції президента в Алмати почалася активна стрілянина, біля будівлі акімату (місцевої адміністрації), яка нещодавно згоріла, стоїть машина, усередині лежить труп, повідомляє РБК.

При спробі підійти до будівлі акімату військові вимагають відійти та стріляють у повітря. ЗМІ також повідомляють про поступовий відступ революціонерів з Алмати до Алматинської області.

Що відбувається в інших містах Казахстану

У Шимкенті з ранку 7 січня почали усувати наслідки безладів, правопорядок у місті забезпечують близько 600 військовослужбовців.

[ + – ] У Шимкенті революціонери палили автобуси

У Талдикоргані, адміністративному центрі Алматинської області, чули постріли. На околиці міста за мікрорайоном "Самал" лунали автоматні черги. Мобільний інтернет відсутній, у місті закриті торгові центри, підприємства, будівлі держструктур, дитячі садки, школи, коледжі та ВНЗ.

У столиці Казахстану Нур-Султані тимчасово закрили мечеті, адміністрація міста перебуває під охороною силовиків, на її периметрі виставили блокпости.

ЗМІ писали про спробу ввезення зброї до столиці, але ця інформація не підтвердилася. Представники поліції Казахстану говорили про зупинку кількох автобусів, які везли до Нур-Султану молодих чоловіків, вихідців із південних регіонів Казахстану.

Нагадаємо, що 6 січня Комітет нацбезпеки Казахстану запровадив критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки по всій країні. Спецслужби можуть перевіряти особисті речі, транспортні засоби, обмежувати чи забороняти рух. Силовики мають право доступу до житлових та інших приміщень, а також прослуховувати телефонні переговори.

У Казахстан почали прибувати "миротворчі сили ОДКБ", аби допомогти навести лад. За словами генсека ОДКБ Станіслава Зася, "миротворці" не розганятимуть революціонерів, але вони можуть застосовувати зброю у разі атаки на об'єкти, що охороняються.

Зазнач, що дагестанський представник партії "Єдина Росія" Бійсултан Хамзаєв заявив, що "Центральна Азія — це російська земля" і запропонував провести в Казахстані референдум про возз'єднання з Росією.