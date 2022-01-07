У Казахстані запроваджено найвищий рівень терористичної загрози: президент зробив заяву (відео)

Силовики отримують право безперешкодно заходити до будь-якої будівлі, обшукувати людей, а також перекривати рух. Водночас сили "миротворців" мають право на застосування зброї.

Комітет нацбезпеки Казахстану запровадив критичний "червоний" рівень терористичної небезпеки. В усіх регіонах встановлено режим антитерористичної операції. Про це повідомляє сайт уряду.

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Повідомляється, що рішення було ухвалено 6 січня, а опубліковано сьогодні, 7 січня. Рішення прийнято для реалізації заходів щодо стабілізації ситуації в країні та "усунення терористичної загрози особистості та державі". У комітеті нацбезпеки закликали громадян дотримуватись усіх вимог державних та правоохоронних органів.

[ + – ] Обшук силовиків, 6 січня

Що означає "червоний" рівень небезпеки?

Спецслужбам дозволяється проводити особистий огляд речей, транспортних засобів людей, а також обмежувати чи забороняти рух. Силовики мають право безперешкодно проникати у житлові та інші приміщення. Дозволяється прослуховування переговорів щодо телекомунікаційних систем.

Усі силові структури та спецслужби призводять до повної боєготовності та мобілізації.

Президент Казахстану заявив про відновлення конституційного порядку

[ + – ] Засідання контртерористичного штабу

Касим-Жомарт Токаєв о 7-й ранку за місцевим часом (3-ї ранку за Києвом) провів засідання "контртерористичного штабу". У його ході президент Казахстану заявив, що сили правопорядку вживають заходів для стабілізації ситуації.

"Почалася операція антитерор. Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію. Але терористи, як і раніше, застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків ", — Заявив Касим-Жомарт Токаєв.

Він також додав, що "миротворчі сили ОДКБ" почали прибувати до Казахстану для сприяння наведенню порядку.

Яку роль виконують миротворці з ОДКБ?

Генсек ОКДБ Станіслав Зась заявив, що зі спільними силами ОДКБ виконуватимуть такі завдання :

охорона найважливіших державних та стратегічних об'єктів

надання допомоги у підтримці правопорядку

Розганяти протестувальників, як запевняє Зась, "миротворці" не будуть. Водночас генсек заявив, що у разі атаки революціонерів на об'єкти, що охороняються, сили ОДКБ мають право застосовувати зброю.

[ + – ] Прибуття російських ПДВ у Казахстан

Тим часом у МВС Казахстану заявили, що в результаті сутичок затримано понад 3 тисячі людей. 26 революціонерів убито, 18 отримали поранення.

Нагадаємо, у МЗС РФ вважають, що події в Казахстані інспіровані силами ззовні для дестабілізації країни. На вулицях Алмати всю ніч точилися бої між революціонерами та силовиками.