"Миротворці" ОДКБ мають право на застосування зброї у Казахстані, — генсек

Попри відсутність завдань з розгону революціонерів, у разі атаки на об'єкти, що охороняються, військові зможуть відкрити вогонь.

Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась заявив, що "миротворчі сили ОДКБ" не будуть залучені для розгону революціонерів, але у разі атаки на об'єкти, що охороняються, вони мають право застосовувати зброю. Про це генсек заявив в інтерв'ю для РІА-Новини.

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За словами Станіслава Зася, в Казахстані ситуація вже змінюється "на краще". Серед завдань у миротворчих сил не буде розгону демонстрацій. Сили ОДКБ покликані "допомогти та підтримати" Казахстан у "важкий" період.

"Щире бажання всіх наших держав реально допомогти Казахстану в цій складній ситуації, підтримати союзника в цей важкий період", — стверджує Зась.

При цьому на запитання кореспондента, якщо "озброєні банди" нападуть на якийсь об'єкт, який захищають миротворчі сили, має силу повноваження застосовувати зброю у відповідь? Зась відповів таке: "так, у цьому випадку застосовуватиметься зброя. Такі права у військовослужбовців Колективних миротворчих сил є".

Загалом у Казахстан перекинуть близько 2500 тисяч людей. Якщо ситуація погіршуватиметься, то кількість "миротворців" збільшать до 3,6 тисячі людей — це загальна кількість Миротворчих сил ОДКБ.

Додамо, що до Казахстану вже прибули ВДВ Росії. Перекидання відбувається з аеродромів у трьох областях : Московській, Іванівській та Ульянівській областях. Також в офіційному телеграм-каналі телеканалу ONT NEWS повідомили, що в Казахстан прибуло 5 літаків із білоруськими "миротворцями".

Нагадаємо, Росія перекидає бронетехніку до Казахстану. Своїх військових відправить також Таджикистан та Вірменія. Президент Казахстану зателефонував до ОДКБ про допомогу у відповідь на акції протестів у країні.