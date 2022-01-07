"Миротворцы" ОДКБ имеют право на применение оружия в Казахстане, - генсек

Несмотря на отсутствие задач по разгону революционеров, в случае атаки на охраняемые объекты, военные смогут открыть огонь.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что "миротворческие силы ОДКБ" не будут задействоваться для разгона революционеров, но в случае атаки на охраняемые объекты они вправе применять оружие. Об этом генсек ОДКБ заявил в интервью для РИА-Новости.

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По словам Станислава Зася, в Казахстане ситуация уже меняется "в лучшую" сторону". Среди задач "миротворческих сил" нет разгона демонстраций. Силы ОДКБ призваны "помочь и поддержать Казахстан в тяжелый период".

"Искреннее желание всех наших государств — реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период", — утверждает генерал Зась.

На вопрос корреспондента о том, если "вооруженные банды" нападут на какой-то объект, который защищают миротворческие силы, у сил есть полномочия применять оружие в ответ? Зась ответил следующее: "Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих Коллективных миротворческих сил есть".

Всего в Казахстан перебросят около 2500 тысяч человек. Если ситуация будет ухудшаться, то количество "миротворцев" увеличат до 3,6 тысячи человек — это общее число Миротворческих сил ОДКБ.

Добавим, что в Казахстан уже прибыли ВДВ России. Переброска происходит с аэродромов в трех областях: Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Также в официальном телеграм-канале телеканала ONT NEWS сообщили что, в Казахстан прибыло 5 самолетов с белорусскими "миротворцами".

Напомним, Россия перебрасывает бронетехнику в Казахстан. Своих военных отправит также Таджикистан и Армения. Президент Казахстана позвонил ОДКБ о помощи в ответ на акции протестов в стране.