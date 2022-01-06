"Історична батьківщина": депутат Держдуми закликав приєднати Казахстан до РФ (відео)

Дагестанський представник "Єдиної Росії" Бійсултан Хамзаєв вважає, що у Казахстані потрібно провести відповідний "референдум".

Дагестанський представник партії "Єдина Росія" Бійсултан Хамзаєв висловив переконання, що Центральна Азія — це російська земля. На своїй сторінці в Instagram він підтримав проведення референдуму в Казахстані щодо возз'єднання республіки з Росією.

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Також депутат наголосив, що Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на виступах використовує російську мову, а возз'єднання Казахстану з Російською Федерацією буде "хорошим виявом справжньої демократії".

Що за революція в Казахстані?

2 січня мешканці казахстанського міста Жанаозен розпочали протест проти підвищення цін на скраплений газ. Вони вимагали від місцевого уряду зниження цін, які зросли вдвічі. Його ціна зросла з 60 до 120 тенге за літр. Пізніше мітинги почали стрімко розростатися в Мангістауській області, зокрема міста Жанаозена і Актау. Четвертого січня влада пішла на поступки і заявила про зниження цін на скраплений газ у Мангістауській області до 50 тенге за літр, але протести продовжилися. Під час подій учасники протестів перейшли від економічних вимог до політичних. Вони просили відставки уряду та відставки президента Токаєва. Крім того, мітингувальники хотіли зняття недоторканності та звільнення з політики першого президента країни Нурсултана Назарбаєва. Активістів підтримали й у інших регіонах. Пізніше протест став переростати в протистояння мітингувальників із правоохоронцями. Було затримано сотні активістів у багатьох містах.

5 січня у країні запровадили режим надзвичайного стану. Крім того, на тлі акцій протесту вимикали інтернет. Жителі Казахстану почали активно знімати готівку. Також президент країни Касим-Жомарт Токаєв попросив допомоги у країн ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку).

Як повідомляють у МВС Казахстану, під час протестів загинуло понад 10 співробітників поліції та військовослужбовців.

Вже 6 січня почала з'являтись інформація про ліквідацію "десятків" протестувальників. Як повідомляли правоохоронні органи, вони намагалися захопити державні споруди.

[ + – ] Стрілянина в Казахстані

Раніше ми повідомляли, що на вулицях Казахстану продовжується зачистка від революціонерів. Крім того, публікуються відео з військовими вантажівками, які прямують у бік площі Республіки в Алмати.

Нагадаємо, уряд Росії відправляє до Казахстану частини десантних підрозділів, які брали участь в агресії проти України.