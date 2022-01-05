Десятки постраждалих. Масові протести в Казахстані переросли в стрілянину (відео)

У процесі звернення до нації президент країни Касим-Жомат Токаєв попередив протестувальників, що діятиме максимально жорстко.

У містах Казахстану продовжуються зіткнення протестувальників із представниками правоохоронних органів. У відповідь на силовий розгін демонстрантів із застосуванням силовиками спеціальних засобів, шумових і газових гранат, протестувальники, ймовірно, застосували зброю. Про це повідомляє Telegram-канал KazTAG.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Судячи з опублікованого відео, стрілянина ведеться з обох боків. На кадрах видно, як військові намагаються відтягнути пораненого товариша по службі, в якого вистрілили його ж зброєю. Зіткнення сталося в Алмати під час спроби захоплення протестувальниками адміністративної будівлі. Незважаючи на опір військових, демонстрантам все ж таки вдалося прорватися всередину.

У місті Актобе на заході Казахстану протестувальники намагалися прорвати лави військових, але ті у відповідь відкрили вогонь і закидали демонстрантів шумовими гранатами.

Також повідомляється, що в деяких випадках силовики, потрапивши в оточення протестувальників, здаються в полон, а в Мангістауській області демонстранти зупинили військову вантажівку та роззброїли солдатів.

Тим часом президент Казахстану Токаєв звернувся до громадян із попередженням діяти щодо протестувальників "максимально жорстко". За його словами, співробітники правоохоронних органів зазнають насильства — більшість з них поранено та навіть убито.

"Натовпи бандитних елементів б'ють військовослужбовців, знущаються з них і голими водять вулицями, піддають насильству жінок, грабують магазини", — сказав Токаєв, зазначивши при цьому, що країна зіткнулася зі змовниками, які "мотивовані фінансово".

Нагадаємо, що в Казахстані продовжуються акції протесту, які почалися після підвищення цін на газ. Також люди вимагають подолати корупцію і знизити рівень безробіття в країні.

Крім того, протестувальники вимагають відставки президента, уряду та всієї керівної еліти. У відповідь влада почала загрожувати репресіями та силовим придушенням протестних акцій.