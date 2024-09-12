InformNapalm розкрив схему обслуговування Су-30СМ РФ французьким обладнанням Thales і Safran (документи)

Без навігаційних систем та іншого обладнання французьких компаній пілоти російських винищувачів і бомбардувальників, по суті, виявляться сліпими, а літаки — купою заліза в повітрі.

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Автори журналістського розслідування розкрили схему, що дає змогу РФ, всупереч міжнародним санкціям, обслуговувати військову авіацію. Наявні документи та свідчення вказують на те, що казахстанська компанія ARC Group у співпраці з військами РФ допомагає обслуговувати літаки Су-30СМ із французьким авіаційним обладнанням Thales і Safran. Про це пише InformNapalm.

Thales і Safran

Станом на 2024 рік у РФ є до 130 одиниць модернізованих винищувачів 4++ покоління Су-30СМ. Під час повномасштабної війни було втрачено не менше 15 таких бортів. За словами авторів публікації, втрат було б більше. Це пояснюється тим, що на літаках Су-30СМ використовується авіоніка іноземного виробництва, здебільшого французьких компаній Thales і Sagem/Safran.

Встановлено багатофункціональні дисплеї SMD55S і SMD66S (виробник Thales), радіотехнічна система корекції та посадки TLS2020 (Thales), радіонавігаційна система TACAN-NC12 (Thales), індикатори на тлі лобового скла HUD 3022 (Thales), навігаційна система (Safran).

Без таких систем пілот, по суті, виявиться сліпим, а російський літак — купою заліза в повітрі.

План з імпортозаміщення західних комплектуючих

На скриншоті за травень 2024 року згадується про заміну французького HUD 3022 російським ИКШ-1КИ.

ТОВ ARC Group

Казахстанська компанія Analyst Research Consulting Group була заснована 2014 року Алданазаром Сагінбеком (Сакинбек Алданазар Дарханұли), 03.02.1998 р.н.

Алданазар Сагінбек

З 16 років він значився засновником консалтингового підприємства, яке у своєму статуті серед напрямів діяльності зазначило також "придбання та реалізацію боєприпасів (озброєння і військової техніки, запасних частин, комплектувальних виробів і приладів до них), спеціальних матеріалів, обладнання для їх виробництва, що включають монтаж, налагодження, модернізацію, установку, використання, зберігання, ремонт і обслуговування".

На сайті компанії зазначено, що на сьогодні компанія є ексклюзивним дистриб'ютором Safran Electronics & Defense в Республіці Казахстан і Республіці Киргизстан. Основні замовники — державні та правоохоронні органи.

Скріншот сайту

Зібрані журналістами документи також вказують на те, що компанія ARC Group служить прокладкою для російських замовників.

Схема обходу санкцій

У жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір із вузькопрофільною компанією з РФ "Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними компонентами".

Скриншот сторінки контракту, який вдалося отримати:

Схема обходу санкцій

Предмет договору передбачає, що казахстанська сторона із сертифікованими французами фахівцями та обладнанням має ремонтувати французьке обладнання на російських літаках Су-30.

У додатку до контракту міститься перелік продукції військового призначення для ввезення до Казахстану на 2021 рік — це ті самі пристрої для навігації та орієнтування пілота SMD55S, SMD66S, TLS2020, TAC-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. У переліку вказують також і мету такого — "тимчасове ввезення на проведення капітального ремонту з подальшим зворотним вивезенням в інтересах Збройних Сил Російської Федерації".

Утім, цей договір так і не був підписаний російською стороною. Натомість уклали нову угоду, в якій зникла пряма згадка про французькі компанії, натомість вказують просте визначення "ремонт авіатехнічного майна".

Водночас сам додаток до договору не зазнав істотних змін порівняно з попередньою версією, де згадувалося про ВС РФ

Автори публікації припускають, що Росія готувалася до посилення санкцій задовго до повномасштабного вторгнення. Було підготовлено шляхи обходу санкцій і знайдено казахстанську фірму, яка мала пройти сертифікацію у виробника французького обладнання.

До всього іншого, зазначені договори могли підписати заднім числом.

Адже після повномасштабного вторгнення санкції посилили, а в Thales заявили про остаточний вихід із російського ринку

На користь другого варіанту свідчить лист директора "Росавіаспецкомплект" керівнику казахстанської компанії від 26 серпня 2022 року. У ньому представник російської сторони Петро Гриценко повідомляє, що планова кількість виробів, що підлягають ремонту за 2022 рік, становить 13 одиниць на орієнтовну суму 1 450 000 євро, а вже у 2023 році планується відправити 88 одиниць на 6 420 000 євро.

"Дивно, що сторони уклали договір у листопаді 2021 року, і протягом 9 місяців російська сторона ще не знала точної кількості виробів, які потрібно відремонтувати. Найімовірніше, відносини між компаніями почали наповнюватися практичним змістом саме влітку 2022 року, коли Thales залишили російський ринок", — зазначають журналісти.

InformNapalm розкрив схему обслуговування Су-30СМ РФ французьким обладнанням Thales і Safran

Протягом 2022, 2023 і 2024 років кількість одиниць, що підлягають ремонту, неодноразово змінювалася, причому в бік збільшення.

Сторони уклали ще 4 додаткові угоди за контрактом

Навчання в Thales

У додатковій угоді №3 за контрактом, підписаним сторонами в жовтні 2022 року, вирішили уточнити, як формується ціна договору.

навчання фахівців у виробника, тобто французів;

технічна діагностика виробів з подальшою підготовкою звіту;

розробка технічної документації на контрольно-перевірочної апаратури;

розробка, виготовлення, постачання, встановлення та пусконалагодження КПА.

Вартість ремонту за контрактом

Отримавши від росіян фінансування, казахстанська консалтингова компанія відправляє своїх фахівців на навчання. Про терміни навчання керівник ARC Group повідомляє Петру Гриценку у своєму листі від 09 грудня 2022 року.

"З 16 по 20 січня 2023 року, в рамках контракту нашої компанії з французькою компанією Thales, планується навчання наших фахівців із сервісного обслуговування різних систем авіоніки", — йдеться в листі, на який посилаються автори розслідування.

Листування представників РФ із казахстанською стороною

У цьому ж листі визначено перші часові інтервали приїзду на російські підприємства казахстанських фахівців — лютий 2023 року. Тобто відразу після навчання.

Казахстанські фахівці для російських літаків

В архівах російських баз даних містяться дані про особистості та посади казахстанських фахівців.

Сагінбек Алданазар — директор ARC Group;

Ісмагулов Кайрат Серикович, 23.03.1972 р.н. — радник директора;

Даіров Бауржан Сатханович, 30.12.1971 р.н. — заступник директора;

Бадхайдух Анвар Хассан Ахмед, 31.08.1990 р.н. — заступник головного технолога — інженер з авіаційного та радіоелектронного обладнання;

Сальников Андрій Юрійович, 15.06.1995 р.н. — радіомеханік із ремонту радіоелектронного обладнання;

Шарбеков Максим Канатович, 09.06.1990 р.н. — радіомеханік із ремонту радіоелектронного обладнання;

Петрашко Олексій Вадимович, 05.09.1968 р.н. — начальник групи, інженер;

Беккулов Шингіс Шарипович, 28.03.1987 р.н. — інженер з авіаційного обладнання;

Трохи згодом до цього списку додали ще двох осіб:

Ушаков К.В., 28.01.1972 р.н. — експерт;

Грибов М.С., 21.07.1986 р.н. — старший спеціаліст із взаємодії з державними органами РФ.

Росіяни просили не змінювати склад групи для зменшення терміну узгодження списку осіб, адже авіаремонтний завод в Іркутську — режимний об'єкт.

Контракт із Thales

Співпраця казахстанської ARC Group з "Росавіаспецкомплектом" триває щонайменше два роки. Весь цей час казахстанська компанія вводила в оману французьку сторону.

Одне з джерел надало проєкт контракту між Thales AVS France SAS і АТ "Авіаремонтний завод № 405" (Республіка Казахстан, м. Алмати, вул. Закарпатська, буд. 13).

Контракт із Thales

Передбачається повний спектр послуг з боку французької сторони з обслуговування багатофункціональних дисплеїв SMD55S/SMD66S і коліматорних індикаторів HUD3022 в інтересах міноборони Республіки Казахстан як кінцевого користувача літаків Су-30СМ.

Контракт розрахований на 34 місяці з моменту отримання постачальником авансового платежу. Також договір містить візуалізацію обладнання, яке французькі фахівці мають змонтувати й ввести в експлуатацію на казахстанському заводі.

Контракт із Thales

Республіка Казахстан має 23 літаки Су-30СМ, ще 36 одиниць замовлено. Але ознака того, що цей договір укладається в інтересах росіян, — комерційна пропозиція казахстанської сторони для росіян, що повторює умови договору між Thales і АТ "Авіаремонтний завод № 405".

Контракт із Thales

Контракт із Thales

Контракт із Thales

26 червня 2024 року ARC Group надіслало росіянам на розгляд і реєстрацію комерційну пропозицію на загальну суму 13 826 199,26 євро. Комерційна пропозиція містить майже ті самі терміни надання послуг, той самий спектр послуг, що й договір між Thales і казахстанським авіазаводом.

Нагадаємо, що в російському КБ "Радуга", де виробляють ракети Х-101, планують наростити випуск продукції у 2025 році.

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