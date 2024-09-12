InformNapalm розкрив схему обслуговування Су-30СМ РФ французьким обладнанням Thales і Safran (документи)
Без навігаційних систем та іншого обладнання французьких компаній пілоти російських винищувачів і бомбардувальників, по суті, виявляться сліпими, а літаки — купою заліза в повітрі.
Автори журналістського розслідування розкрили схему, що дає змогу РФ, всупереч міжнародним санкціям, обслуговувати військову авіацію. Наявні документи та свідчення вказують на те, що казахстанська компанія ARC Group у співпраці з військами РФ допомагає обслуговувати літаки Су-30СМ із французьким авіаційним обладнанням Thales і Safran. Про це пише InformNapalm.
Thales і Safran
Станом на 2024 рік у РФ є до 130 одиниць модернізованих винищувачів 4++ покоління Су-30СМ. Під час повномасштабної війни було втрачено не менше 15 таких бортів. За словами авторів публікації, втрат було б більше. Це пояснюється тим, що на літаках Су-30СМ використовується авіоніка іноземного виробництва, здебільшого французьких компаній Thales і Sagem/Safran.
Встановлено багатофункціональні дисплеї SMD55S і SMD66S (виробник Thales), радіотехнічна система корекції та посадки TLS2020 (Thales), радіонавігаційна система TACAN-NC12 (Thales), індикатори на тлі лобового скла HUD 3022 (Thales), навігаційна система (Safran).
Без таких систем пілот, по суті, виявиться сліпим, а російський літак — купою заліза в повітрі.
На скриншоті за травень 2024 року згадується про заміну французького HUD 3022 російським ИКШ-1КИ.
ТОВ ARC Group
Казахстанська компанія Analyst Research Consulting Group була заснована 2014 року Алданазаром Сагінбеком (Сакинбек Алданазар Дарханұли), 03.02.1998 р.н.
З 16 років він значився засновником консалтингового підприємства, яке у своєму статуті серед напрямів діяльності зазначило також "придбання та реалізацію боєприпасів (озброєння і військової техніки, запасних частин, комплектувальних виробів і приладів до них), спеціальних матеріалів, обладнання для їх виробництва, що включають монтаж, налагодження, модернізацію, установку, використання, зберігання, ремонт і обслуговування".
На сайті компанії зазначено, що на сьогодні компанія є ексклюзивним дистриб'ютором Safran Electronics & Defense в Республіці Казахстан і Республіці Киргизстан. Основні замовники — державні та правоохоронні органи.
Зібрані журналістами документи також вказують на те, що компанія ARC Group служить прокладкою для російських замовників.
Схема обходу санкцій
У жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір із вузькопрофільною компанією з РФ "Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними компонентами".
Скриншот сторінки контракту, який вдалося отримати:
Предмет договору передбачає, що казахстанська сторона із сертифікованими французами фахівцями та обладнанням має ремонтувати французьке обладнання на російських літаках Су-30.
У додатку до контракту міститься перелік продукції військового призначення для ввезення до Казахстану на 2021 рік — це ті самі пристрої для навігації та орієнтування пілота SMD55S, SMD66S, TLS2020, TAC-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. У переліку вказують також і мету такого — "тимчасове ввезення на проведення капітального ремонту з подальшим зворотним вивезенням в інтересах Збройних Сил Російської Федерації".
Утім, цей договір так і не був підписаний російською стороною. Натомість уклали нову угоду, в якій зникла пряма згадка про французькі компанії, натомість вказують просте визначення "ремонт авіатехнічного майна".
Автори публікації припускають, що Росія готувалася до посилення санкцій задовго до повномасштабного вторгнення. Було підготовлено шляхи обходу санкцій і знайдено казахстанську фірму, яка мала пройти сертифікацію у виробника французького обладнання.
До всього іншого, зазначені договори могли підписати заднім числом.
На користь другого варіанту свідчить лист директора "Росавіаспецкомплект" керівнику казахстанської компанії від 26 серпня 2022 року. У ньому представник російської сторони Петро Гриценко повідомляє, що планова кількість виробів, що підлягають ремонту за 2022 рік, становить 13 одиниць на орієнтовну суму 1 450 000 євро, а вже у 2023 році планується відправити 88 одиниць на 6 420 000 євро.
"Дивно, що сторони уклали договір у листопаді 2021 року, і протягом 9 місяців російська сторона ще не знала точної кількості виробів, які потрібно відремонтувати. Найімовірніше, відносини між компаніями почали наповнюватися практичним змістом саме влітку 2022 року, коли Thales залишили російський ринок", — зазначають журналісти.
Протягом 2022, 2023 і 2024 років кількість одиниць, що підлягають ремонту, неодноразово змінювалася, причому в бік збільшення.
Навчання в Thales
У додатковій угоді №3 за контрактом, підписаним сторонами в жовтні 2022 року, вирішили уточнити, як формується ціна договору.
- навчання фахівців у виробника, тобто французів;
- технічна діагностика виробів з подальшою підготовкою звіту;
- розробка технічної документації на контрольно-перевірочної апаратури;
- розробка, виготовлення, постачання, встановлення та пусконалагодження КПА.
Отримавши від росіян фінансування, казахстанська консалтингова компанія відправляє своїх фахівців на навчання. Про терміни навчання керівник ARC Group повідомляє Петру Гриценку у своєму листі від 09 грудня 2022 року.
"З 16 по 20 січня 2023 року, в рамках контракту нашої компанії з французькою компанією Thales, планується навчання наших фахівців із сервісного обслуговування різних систем авіоніки", — йдеться в листі, на який посилаються автори розслідування.
У цьому ж листі визначено перші часові інтервали приїзду на російські підприємства казахстанських фахівців — лютий 2023 року. Тобто відразу після навчання.
Казахстанські фахівці для російських літаків
В архівах російських баз даних містяться дані про особистості та посади казахстанських фахівців.
- Сагінбек Алданазар — директор ARC Group;
- Ісмагулов Кайрат Серикович, 23.03.1972 р.н. — радник директора;
- Даіров Бауржан Сатханович, 30.12.1971 р.н. — заступник директора;
- Бадхайдух Анвар Хассан Ахмед, 31.08.1990 р.н. — заступник головного технолога — інженер з авіаційного та радіоелектронного обладнання;
- Сальников Андрій Юрійович, 15.06.1995 р.н. — радіомеханік із ремонту радіоелектронного обладнання;
- Шарбеков Максим Канатович, 09.06.1990 р.н. — радіомеханік із ремонту радіоелектронного обладнання;
- Петрашко Олексій Вадимович, 05.09.1968 р.н. — начальник групи, інженер;
- Беккулов Шингіс Шарипович, 28.03.1987 р.н. — інженер з авіаційного обладнання;
- Трохи згодом до цього списку додали ще двох осіб:
- Ушаков К.В., 28.01.1972 р.н. — експерт;
- Грибов М.С., 21.07.1986 р.н. — старший спеціаліст із взаємодії з державними органами РФ.
Росіяни просили не змінювати склад групи для зменшення терміну узгодження списку осіб, адже авіаремонтний завод в Іркутську — режимний об'єкт.
Контракт із Thales
- Співпраця казахстанської ARC Group з "Росавіаспецкомплектом" триває щонайменше два роки. Весь цей час казахстанська компанія вводила в оману французьку сторону.
- Одне з джерел надало проєкт контракту між Thales AVS France SAS і АТ "Авіаремонтний завод № 405" (Республіка Казахстан, м. Алмати, вул. Закарпатська, буд. 13).
Передбачається повний спектр послуг з боку французької сторони з обслуговування багатофункціональних дисплеїв SMD55S/SMD66S і коліматорних індикаторів HUD3022 в інтересах міноборони Республіки Казахстан як кінцевого користувача літаків Су-30СМ.
Контракт розрахований на 34 місяці з моменту отримання постачальником авансового платежу. Також договір містить візуалізацію обладнання, яке французькі фахівці мають змонтувати й ввести в експлуатацію на казахстанському заводі.
Республіка Казахстан має 23 літаки Су-30СМ, ще 36 одиниць замовлено. Але ознака того, що цей договір укладається в інтересах росіян, — комерційна пропозиція казахстанської сторони для росіян, що повторює умови договору між Thales і АТ "Авіаремонтний завод № 405".
26 червня 2024 року ARC Group надіслало росіянам на розгляд і реєстрацію комерційну пропозицію на загальну суму 13 826 199,26 євро. Комерційна пропозиція містить майже ті самі терміни надання послуг, той самий спектр послуг, що й договір між Thales і казахстанським авіазаводом.
Нагадаємо, що в російському КБ "Радуга", де виробляють ракети Х-101, планують наростити випуск продукції у 2025 році.
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