До 700 ракет Х-101: КБ "Радуга" РФ наростить випуск продукції у 2025 році (розслідування)

Попри санкції устаткування з Німеччини та Італії надходить на російський завод, який випускає ракети Х-101 для ударів по Україні, з'ясували розслідувачі. Деякі верстати надходять таємно, але є компанії, які ведуть прямі перемовини з РФ.

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Конструкторське бюро "Радуга", яке випускає російські крилаті ракети Х-101, будує нові корпуси, перевиконує плани і планує збільшити випуск продукції на 20% у 2025 році. Для України це означає, що мінімум 700 ракет полетить по населених пунктах та енергетиці. Про те, як росіянам вдалось зберегти роботу підсанкційного підприємства військово-промислового комплексу, розповіли розслідувачі Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Розслідувачі спершу повідомили про кількість Х-101, яку КБ "Радуга" імені А. Я. Березняка випустило у попередні роки. Зокрема, вони встановили, що у 2023 році було 420 ракет, у 2024 — 575: є зростання майже на третину (на 27%). Плани на 2025 рік — 700 ракет: зростання з попереднім роком майже на п'яту частину (на 15%). Весь цей час мали б діяти санкції, накладені світовим співтовариством, зауважується у статті. Однак схоже на те, що не діють: зростання 2025 року у порівнянні з 2023 — на 40%.

Ракети Х-101 — що відомо про КБ "Радуга"

Щоб розібратись у причинах такої ситуації, розслідувачі звернулись до даних проєкту Frontelligence Insight (FI). Аналітики FI вивчили супутникові фото і таємну документацію "Радуги". В підсумку вони пояснили, що санкції не діють через дві причини: через західні компанії і через російських програмістів. Доказ того, що вони не діють — два корпуси, які з'явились на території підприємства у місті Дубна Московської області (до України — 500 км). На супутниковому фото, яке це підтверджує, бачимо, що один корпус добудували, а інший — будується, бо видно котлован і будівельну техніку.

Ракети Х-101 - нові корпуси КБ Радуга Фото: Frontelligence Insight Ракети Х-101 - координати нових корпусів КБ Радуга Фото: Google Maps

Як КБ "Радуга" РФ обходить санкції

Аналітики докладно описали дві умови, чому КБ "Радуга" успішно працює, попри санкції.

По-перше, РФ і далі має можливість отримувати достатню і необхідну кількість устаткування з-за кордону: це устаткування встановлюється у нових корпусах і залучається для випуску нових ракет Х-101. В документах на модернізацію, які роздобули FI, бачимо компанії з Китаю, Німеччини, Італії. Частина обладнання іде контрабандою, вказано у розслідуванні. Але є також прямі перемовини з італійською компанією FAGIMA FRESATRICI SRL: власники цієї компанії не звернули увагу на заборону продавати у РФ техніку для виробництва зброї. Про те, що устаткування все ж дійшло і почало працювати, свідчать звіти за 2023 рік, які оприлюднив проєкт FI. На сторінках звіту "Радуги" є виконання і навіть перевиконання плану.

Ракети Х-101 - які компанії продають устаткування КБ Радуга Фото: Frontelligence Insight Ракети Х-101 - яка продуктивність КБ Радуга Фото: Frontelligence Insight

По-друге, російські компанії намагаються максимально позбутись західного програмного забезпечення. Про цю проблему ідеться у листі від компанії "Иннопрактика", до якої причетна донька Путіна Тетяна Тіхонова. У листі вказано, що швидко цей перехід не відбудеться, але процес іде. Особливі негаразди — з системами автоматичного управління. До роботи долучаються російські програмісти і компанії сфери ІТ, ідеться у тексті. Щоб впорядкувати цей процес, спробують створити спеціальну асоціацію.

Ракети Х-101 - як у РФ планують замінити західне ПЗ Фото: Frontelligence Insight

У InformNapalm підсумували, що РФ зуміла налагодити роботу підприємства з випуску з ракет, хоч на неї і наклали санкції. Вони запропонували західним країнам посилити вплив на російську владу, щоб цей тиск нарешті став відчутним.

Зазначимо, влітку речник ГУР Міноборони повідомив, що на місяць РФ здатна виробляти 50 ракет Х-101. У цьому росіянам допомагають поставки з Китаю. При цьому дані на 2025 рік, які отримали розслідувачі, показують, що незабаром їх випускатимуть вже по 58 на місяць.

Нагадуємо, 26 серпня ЗС РФ здійснили наймасовіший обстріл України, під час якого запустили понад 230 ракет і дронів. Фокус опитав аналітиків, які пояснили, звідки у Росії така кількість засобів ураження.