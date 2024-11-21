Генерал-майор США Марк МакКарлі попередив про можливий запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Києву. Він пояснив, чого прагне за допомогою застосування нової зброї Росія.

Вночі на 21 листопада ЗС РФ обстріляли Україну, застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету. Під ударом ворога опинилося Дніпро. У CNN розкрили причину, чому це місто важливе для Москви, та назвали ймовірну наступну ціль.

Чому Дніпро цікаве РФ з початку повномасштабної війни

У ЗМІ повідомили, що останніми місяцями Дніпропетровська область часто потерпає від ворожих обстрілів. Регіон межує з Донецькою та Запорізькою областями, частини яких тимчасово окуповані ЗС РФ. Він став прихистком для багатьох внутрішніх переселенців.

Нині у Дніпропетровській області проживають понад 400 тисяч осіб зі статусом ВПО. Саме Дніпро — четверте за величиною місто України та важливий центр на сході.

Дніпро на карті Україні Фото: CNN

"Місто розташоване відносно близько до лінії фронту, але все ще досить добре захищене протиповітряною обороною. Це, а також сполучення транспортної інфраструктури з рештою країни, роблять місто ключовим центром військових зусиль України", — пояснили у виданні.

Ціллю наступного удару МБР може стати столиця

Генерал-майор США у відставці Марк МакКарлі припустив, що удар міжконтинентальною балістичною ракетою може бути попередженням. Вибір РФ атакувати Дніпро, на його думку, міг бути сигналом, що зброя може бути націлена на Київ.

"Можна сказати, що Росія завдала першого удару по Дніпру — це як заява про те, що якщо Україна не відступить від використання, скажімо, нещодавно наданих ATACMS від США та Storm Shadow від Британії, то Росія використає ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності та вдарить по Києву", — пояснив МакКарлі.

Нагадаємо, експерти попереджають, що збивати міжконтинентальні ракети РС-26 "Рубеж" здатні лише американські комплекси THAAD. Фокус розібрався, що відомо про ці ракети та системи для протидії ним.

Також Фокус зібрав усе, що відомо про удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. На атаку вже відреагували у Росії та президент Володимир Зеленський.