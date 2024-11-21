Генерал-майор США Марк МакКарли предупредил о возможном запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Киеву. Он объяснил, чего добивается с помощью применения нового оружия Россия.

Ночью на 21 ноября ВС РФ обстреляли Украину, применив межконтинентальную баллистическую ракету. Под ударом врага оказался Днепр. В CNN раскрыли причину, почему этот город важен для Москвы, и назвали вероятную следующую цель.

Почему Днепр интересен РФ с начала полномасштабной войны

В СМИ сообщили, что в последние месяцы Днепропетровская область часто страдает от вражеских обстрелов. Регион граничит с Донецкой и Запорожской областями, части которых временно оккупированы ВС РФ. Он стал пристанищем для многих внутренних переселенцев.

Сейчас в Днепропетровской области проживают более 400 тысяч человек со статусом ВПЛ. Именно Днепр — четвертый по величине город Украины и важный центр на востоке.

Днепр на карте Украины Фото: CNN

"Он находится относительно близко к линии фронта, но все еще достаточно хорошо защищен противовоздушной обороной. Это, а также сообщение транспортной инфраструктуры с остальной частью страны, делают город ключевым центром военных усилий Украины", — пояснили в издании.

Целью следующего удара МБР может стать столица

Генерал-майор США в отставке Марк МакКарли предположил, что удар межконтинентальной баллистической ракетой может быть предупреждением. Выбор РФ атаковать Днепр, по его мнению, мог быть сигналом, что оружие может быть нацелено на Киев.

"Можно сказать, что Россия нанесла первый удар по Днепру — это как заявление о том, что если Украина не отступит от использования, скажем, недавно предоставленных ATACMS от США и Storm Shadow от Великобритании, то Россия использует ту же межконтинентальную баллистическую ракету большей дальности и ударит по Киеву", — пояснил МакКарли.

Напомним, эксперты предупреждают, что сбивать межконтинентальные ракеты РС-26 "Рубеж" способны только американские комплексы THAAD. Фокус разобрался, что известно об этих ракетах и системах для противодействия им.

Также Фокус собрал все, что известно об ударе межконтинентальной баллистической ракетой по Украине. На атаку уже отреагировали в России и президент Владимир Зеленский.