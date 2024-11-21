ДТЕК ледь не втратила три з п'яти робочих ТЕС внаслідок ударів ЗС РФ 17 листопада: деталі

Україна втратила ще одну теплову електростанцію, а дві інші були пошкоджені, але відновили роботу, повідомили енергетики журналістам. Усі дані про стан системи медіа отримали від анонімних джерел.

Під час масованого ракетно-дронового удару ЗС РФ, який стався в ніч на 17 листопада, від російських засобів ураження постраждали теплові електростанції, електричні підстанції та генерувальні потужності. Одна з ТЕС повністю зруйнована і відновити її неможливо. Про деталі атаки РФ на українську енергетику написало агентство Reuters.

Журналісти отримали інформацію від неназваного джерела з компанії ДТЕК. Джерело повідомило, що під час обстрілу з 16 на 17 листопада ЗС РФ поцілили в три з п'яти робочих теплоелектростанцій компанії (Бурштинська припинила роботу раніше). З цих трьох одну зупинили. Решта об'єктів частково відремонтували і вони працюють, ідеться у статті.

Також агентство додало, що отримали дані від іншого джерело з енергетичної галузі. Цей співрозмовник заявив, що росіяни били і по ТЕС, і по розподільчих підстанціях, і, ймовірно, по інших генерувальних потужностях. Деталей про наслідки влучань ракет та дронів РФ журналісти не публікували. Натомість нагадали, що президент Володимир Зеленський підтвердив атаку на енергетику, а після цього запровадили графіки відключень споживачів.

Обстріл РФ 17 листопада — наслідки для теплогенерації Фото: Скриншот

На порталі ДТЕК можна відшукати список ТЕС, які належать компанії. Вказано, що потужність Дніпроенерго — 6 025 МВт, а Західенерго — 4 750 МВт (довоєнні дані). У червні голова Івано-Франківської ОВА повідомив, що Бурштинська ТЕС 12 разів потерпала від російських обстрілів та не підлягає відновленню. Після масованого обстрілу 17 листопада аналогічне повідомлення пролунало щодо Ладижинської ТЕС: у Вінницькій ОВА заявили, що її навряд чи відремонтують.

Обстріл РФ 17 листопада — деталі

Зазначимо, в ніч з 16 на 17 листопада ЗС РФ запустили по Україні 102 ракети різних типів та 42 дрони-камікадзе "Шахед". Засоби протиповітряної оборони (ППО) працювали в десятку областей на сході, в центрі, на заході. Після обстрілів НЕК "Укренерго" щодня сповіщає скільки черг користувачів слід відключити від електропостачання для стабілізації системи та звітує про зростання імпорту електроенергії. Тим часом жителі Одеси кілька днів поспіль потерпають без світла, а енергетики займаються відновленням пошкоджених мереж.

Нагадуємо, зранку 21 листопада росіяни запустили дев'ять ракет різних типів по Дніпру: аналітики показали, як вони рухались і куди цілились. Після цього президент РФ Володимир Путін повідомив, що удар по українцях завдали експериментальною зброєю — ракетою "Орешник". Авіаексперт пояснив, що означає поява на війні ракет середньої дальності, які почала випускати Росія.