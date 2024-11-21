ДТЭК едва не потеряла три из пяти рабочих ТЭС в результате ударов ВС РФ 17 ноября: детали

Украина потеряла еще одну тепловую электростанцию, а две другие были повреждены, но возобновили работу, сообщили энергетики журналистам. Все данные о состоянии системы медиа получили от анонимных источников.

Во время массированного ракетно-дронового удара ВС РФ, который произошел в ночь на 17 ноября, от российских средств поражения пострадали тепловые электростанции, электрические подстанции и генерирующие мощности. Одна из ТЭС полностью разрушена и восстановить ее невозможно. О деталях атаки РФ на украинскую энергетику написало агентство Reuters.

Журналисты получили информацию от неназванного источника из компании ДТЭК. Источник сообщил, что во время обстрелов с 16 на 17 ноября ВС РФ попали в три из пяти рабочих теплоэлектростанций компании (Бурштынская прекратила работу раньше). Из этих трех одну остановили. Остальные объекты частично отремонтировали и они работают, говорится в статье.

Также агентство добавило, что получили данные от другого источника из энергетической отрасли. Этот собеседник заявил, что россияне били и по ТЭС, и по распределительным подстанциям, и, вероятно, по другим генерирующим мощностям. Деталей о последствиях попаданий ракет и дронов РФ журналисты не публиковали. Зато напомнили, что президент Владимир Зеленский подтвердил атаку на энергетику, а после этого ввели графики отключений потребителей.

Обстрел РФ 17 ноября — последствия для теплогенерации Фото: Скриншот

На портале ДТЭК можно отыскать список ТЭС, которые принадлежат компании. Указано, что мощность Днепроэнерго — 6 025 МВт, а Западэнерго — 4 750 МВт (довоенные данные). В июне глава Ивано-Франковской ОГА сообщил, что Бурштынская ТЭС ДТЭК 12 раз страдала от российских обстрелов и не подлежит восстановлению. После массированного обстрела 17 ноября аналогичное сообщение прозвучало по Ладыжинской ТЭС: в Винницкой ОГА заявили, что ее вряд ли отремонтируют.

Обстрел РФ 17 ноября — детали

Отметим, в ночь с 16 на 17 ноября ВС РФ запустили по Украине 102 ракет различных типов и 42 дронов-камикадзе "Шахед". Средства противовоздушной обороны (ПВО) работали в десятке областей на востоке, в центре, на западе. После обстрелов НЭК "Укрэнерго" ежедневно сообщает сколько очередей пользователей следует отключить от электроснабжения для стабилизации системы и отчитывается о росте импорта электроэнергии. Тем временем жители Одессы несколько дней подряд страдают без света, а энергетики занимаются восстановлением поврежденных сетей.

Напоминаем, утром 21 ноября россияне запустили девять ракет различных типов по Днепру: аналитики показали, как они двигались и куда целились. После этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что удар по украинцам нанесли экспериментальным оружием — ракетой "Орешник". Авиаэксперт объяснил, что означает появление на войне ракет средней дальности, которые начала выпускать Россия.