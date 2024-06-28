Обстреливали 12 раз: в ОВА сообщили, подлежит ли восстановлению Бурштынская ТЭС

Ситуация с энергетическим оборудованием Бурштынской ТЭС и ее зданием критическая, а из-за разрушения ТЭС город Бурштын зимой может остаться без теплоснабжения и горячей воды, говорят представители власти.

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Бурштынская теплоэлектростанция на Ивано-Франковщине, которая подверглась разрушениям в результате воздушных атак РФ, не подлежит восстановлению. Об этом заявила руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в эфире радио "Западный полюс".

По словам Светланы Онищук, оккупанты атаковали теплоэлектростанцию более 12 раз.

"Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена", — говорит Онищук.

Она отметила, что из-за разрушения ТЭС город Бурштын зимой может остаться без теплоснабжения и горячей воды. Областная власть уже согласовала городу 6 котельных для объектов социального значения и для населения.

Ситуация с энергетическим оборудованием Бурштынской ТЭС и ее зданием критическая, поэтому вряд ли она заработает зимой. Об этом сообщил председатель Бурштынской общины Василий Андриешин.

"В прошлом году было два "прилета", которые повредили крышу здания, а сейчас таких "прилетов" больше, чем десять. В прошлом году мы выполняли работы по восстановлению полгода, а сейчас крыши Бурштынской ТЭС фактически нет. И я очень сомневаюсь, что ТЭС зимой заработает, потому что крышу и стены не удастся восстановить. Если будут морозы, то все замерзнет. В прошлом году, когда было минус десять, мы разогревали оборудование факелами, но тогда была разрушена только половина крыши. А как будет в этом году, когда разрушения значительные", — сказал городской голова Бурштына.

Напомним, что ВС РФ во время массированного ракетного обстрела в ночь на 11 апреля полностью разрушили Трипольскую ТЭС в городе Украинка Киевской области.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала блогера, который снял последствия ракетного удара ВС РФ по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.