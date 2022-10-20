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СБУ задержала блогера, снимавшего последствия ракетного удара по Бурштынской ТЭС (видео)

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СБУ задержала блогера, снимавшего последствия обстрела Бурштынской ТЭС

Мужчина, по данным силовиков, обнародовал в своем Telegram-канале ролик с места обстрела, чтобы привлечь новых подписчиков.

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Служба безопасности сообщила о задержании блогера, который заснял последствия ракетного удара ВС РФ по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, блогер прибыл на место ракетного удара и заснял последствия обстрела Бурштынской ТЭС, которая расположена в Ивано-Франковской области.

Видеоролик задержанный обнародовал в своем Telegram-канале с целью расширить аудиторию и увеличить число подписчиков. Ролик, по данным СБУ, подхватил другой канал, имеющий около 1 млн читателей, а через семь минут кадры с последствиями ракетного удара по ТЭС оказался в распоряжении российских пропагандистов.

"Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не планирует содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы для корректировки точности ударов. СБУ в очередной раз напоминает о запрете снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуры", — говорится в пресс-релизе ведомства.

СБУ также обнародовало кадры видеообращения задержанного блогера, который принес извинения за публикацию ролика и пообещал в дальнейшем строго выполнять нормы действующего законодательства.

В пресс-центре ведомства не уточнили, было ли начато в отношении мужчины уголовное производство за публикацию видео с последствиями ракетного удара ВС РФ по Бурштынской ТЭС.

СБУ задержала блогера, снимавшего последствия ракетного удара по Бурштынской ТЭС

Напомним, что 19 октября ВС РФ осуществили очередной ракетный удар по объектам энергосистемы Украины. Под обстрел оккупантов попала Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, в результате которого на стратегическом предприятии вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что СБУ задержала под Киевом члена территориальной обороны, которого подозревают в коллаборационизме и сотрудничестве с ВС РФ. Местный житель Бучи, по данным силовиков, участвовал в карательных рейдах оккупантов и помогал выявлять проукраинских мирных жителей.