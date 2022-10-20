СБУ задержала блогера, снимавшего последствия ракетного удара по Бурштынской ТЭС (видео)

Мужчина, по данным силовиков, обнародовал в своем Telegram-канале ролик с места обстрела, чтобы привлечь новых подписчиков.

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Служба безопасности сообщила о задержании блогера, который заснял последствия ракетного удара ВС РФ по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, блогер прибыл на место ракетного удара и заснял последствия обстрела Бурштынской ТЭС, которая расположена в Ивано-Франковской области.

Видеоролик задержанный обнародовал в своем Telegram-канале с целью расширить аудиторию и увеличить число подписчиков. Ролик, по данным СБУ, подхватил другой канал, имеющий около 1 млн читателей, а через семь минут кадры с последствиями ракетного удара по ТЭС оказался в распоряжении российских пропагандистов.

"Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не планирует содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы для корректировки точности ударов. СБУ в очередной раз напоминает о запрете снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуры", — говорится в пресс-релизе ведомства.

СБУ также обнародовало кадры видеообращения задержанного блогера, который принес извинения за публикацию ролика и пообещал в дальнейшем строго выполнять нормы действующего законодательства.

В пресс-центре ведомства не уточнили, было ли начато в отношении мужчины уголовное производство за публикацию видео с последствиями ракетного удара ВС РФ по Бурштынской ТЭС.

[ + – ] СБУ задержала блогера, снимавшего последствия ракетного удара по Бурштынской ТЭС

Напомним, что 19 октября ВС РФ осуществили очередной ракетный удар по объектам энергосистемы Украины. Под обстрел оккупантов попала Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, в результате которого на стратегическом предприятии вспыхнул пожар.

Также сообщалось, что СБУ задержала под Киевом члена территориальной обороны, которого подозревают в коллаборационизме и сотрудничестве с ВС РФ. Местный житель Бучи, по данным силовиков, участвовал в карательных рейдах оккупантов и помогал выявлять проукраинских мирных жителей.